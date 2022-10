OB Reiter positiv auf Corona getestet

Von: Franziska Konrad

Dieter Reiter mit Markus Söder beim Anstich: Kurz nach Ende der Wiesn, wurde der OB positiv auf Corona getestet. © Sven Hoppe/dpa

In München steigen die Corona-Zahlen. Nun hat es womöglich auch Dieter Reiter erneut erwischt: Die Stadt berichtet von einem positiven Schnelltest des OBs.

München - Zwei Wiesn-Wochen lang hat Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) durchgehalten - nun hat ihn womöglich auch das Coronavirus erwischt. Wegen eines positiven Schnelltests könne Reiter am heutigen Mittwoch, 5. Oktober, nicht an der Vollversammlung des Stadtrats teilnehmen. Das berichtet die Stadt München. Der SPD-Politiker habe grippeähnliche Symptome, könne jedoch von daheim aus arbeiten.

Corona in München: OB Reiter positiv getestet

Mit seinem positiven Corona-Test steht der 64-Jährige nicht alleine da: Bereits seit letzter Woche ist in München ein starker Anstieg der Infektionszahlen zu beobachten, auch die Betten in den Kliniken füllen sich. Experten sehen einen Zusammenhang zum Oktoberfest, das am Montag endete.

Sollte sich die Infektion bei Reiter bestätigen, wäre dies für den OB die zweite Corona-Erkrankung binnen weniger Monate. Erst im Februar war Reiter positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden.

