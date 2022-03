Kuriose Corona-Impfbilanz in München: Mehr Viertimpfungen als Erstimpfungen

Von: Marc Kniepkamp

Die Impfkampagne in München ist ins Stocken geraten - wie sehr, zeigen die neuesten Zahlen der Stadt. Demnach lassen sich kaum noch Ungeimpfte vom Pieks überzeugen - sogar die Zahl der Viertimpfungen war in der vergangenen Woche höher als die der Erstimpfungen.

München - Die Stadt lässt nichts unversucht, Menschen von der Impfung gegen das Coronavirus zu überzeugen - offenbar nimmt die Zahl der Impfwilligen aber ab. Nur noch 422 Erstimpfungen wurden in der vergangenen Woche im Impfzentrum Riem, in dessen Impfaußenstellen (Marienplatz, Theresienwiese, Pasing Arcaden) und im Kinder- und Jugend-Impfzentrum Gasteig sowie bei den mobilen Sonder-Impfaktionen registriert. Die Zahl blieb damit - wie schon seit einigen Wochen -deutlich unter der Marke von 1000. Zum Vergleich: Anfang Februar waren die Werte noch doppelt so hoch.

Corona in München: Mehr Viertimpfungen als Erstimpfungen

Kurios: Mittlerweile hat sogar die Zahl der Viertimpfungen die Zahl der Erstimpfungen überholt - dabei ist die vierte Impfung überhaupt noch nicht für jeden freigegeben*. Ebenfalls niedrig: Die Zahl der Zweitimpfungen, die natürlich direkt mit der Zahl der Erstimpfungen der vergangenen Wochen in Zusammenhang steht: sie beträgt lediglich 486. Am häufigsten wird derzeit noch die Drittimpfung, der klassische Booster, nachgefragt - hier meldet die Stadt 1845 Impfungen in der Vorwoche.

Zahl der Impfungen in München weiter rückläufig

Zahl der Impfungen in München weiter rückläufig

Insgesamt hat die Stadt also 3512 Impfungen in der vergangenen Woche registriert. Bei den mobilen Impfaktionen setzt die Stadt mittlerweile hauptsächlich auf die Impftram, die auch in der kommenden Woche wieder an unterschiedlichen Standorten in München Station macht, am Donnerstag etwa in der Wendeschleife Effnerplatz. Außerdem sind kommende Woche Impf-Guides unterwegs - speziell ausgebildeten Medizinstudentinnen und -studenten, die an ausgewählten Orten über das Impfangebot informieren. Dahingegen schließt die Stadt im April die beiden Impfzentren in Riem und auf der Theresienwiese.