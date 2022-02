Studie zu Omikron: Münchner Virologe warnt vor falschen Corona-Schnelltests - „Kein Freifahrtschein“

Von: Tanja Kipke

Die Corona-Inzidenz in München sinkt weiter. Virologe Keppler warnt vor Schnelltests in der Omikron-Welle und stellt Forderung. Alle News im Ticker.

Corona* in München : Inzidenz sinkt weiter.

in : Inzidenz sinkt weiter. Schnelltests erkennen Omikron oft nicht: Münchner Virologe warnt eindringlich.

erkennen oft nicht: Münchner warnt eindringlich. Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Die Sieben-Tage-Inzidenz in München ist weiterhin im Sinkflug. Am Dienstag (22. Februar) meldet das RKI einen Wert von 1362,2. Seit Donnerstag gelten deutschlandweit neue Corona-Regeln. Vor allem in den Bereichen Sport und Kultur sind Erleichterungen in Kraft getreten. Einen Überblick über die aktuell geltenden Regeln finden Sie hier.

Durch die neuen Regeln dürfen auch Ungeimpfte wieder in Fitnessstudios oder Angehörige im Altenheim besuchen. Natürlich nur mit einem negativen Corona-Schnelltest. Aber genau viele dieser Tests schlagen laut einer Studie oft bei einer Omikron-Infektion nicht an. Ein Münchner Virologe warnt daher eindringlich.

Münchner Virologe warnt vor Corona-Schnelltests bei Omikron: „Kein Freifahrtschein“

Forscher um den Münchner Virologen Oliver Keppler von der Ludwig-Maximilians-Universität haben die Leistungsfähigkeit von neun handelsüblichen Antigen-Schnelltests für die Erkennung einer Infektion mit der Omikron- oder der Delta-Variante untersucht - und ziehen eine ernüchternde Bilanz: Acht der vom Paul-Ehrlich-Institut bereits für frühere Varianten des Virus geprüfte Tests wiesen eine Omikron-Infektion schlechter nach als eine Delta-Infektion, ergab die Studie, die im Fachmagazin „Medical Microbiology and Immunology“ veröffentlicht wurde.

„Man darf niemals ein negatives Ergebnis als Freifahrtschein nehmen“, warnte Keppler. Gerade in der Omikron-Welle seien weiter Vorsichtsmaßnahmen wie das Abstandhalten und das Tragen von Masken wichtig, um andere und sich zu schützen.

Keppler fordert Liste von geeigneten Tests

Das Testen von Menschen ohne Symptome schaffe gerade in der aktuellen Welle eine trügerische Sicherheit, warnte Keppler. „Das asymptomatische Testen mit Selbsttests macht aus meiner Sicht wenig Sinn“, sagte Keppler. Sinnvoll sei es aber, bei Symptomen neben einer Einschränkung der Kontakte auch mit guten Antigen-Schnelltests zu testen. Dann sei die Viruslast meist höher; Tests schlagen eher an.

Wie auch der Bundesgesundheitsminister fordert Keppler, dass rasch eine kurze Liste mit gut für den Omikron-Nachweis geeigneten Tests veröffentlicht wird - immerhin seien mittlerweile 580 Schnelltests auf dem Markt. „Die einäugigen unter den blinden Tests für die Erkennung von Omikron müssen nun rasch durch das Paul-Ehrlich-Institut identifiziert und veröffentlicht werden.“ Etwa zehn problemlos verfügbare Tests würden hierfür ausreichen. (tkip mit dpa)