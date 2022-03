Fast alle Corona-Regeln in Bayern fallen: Söder verkündet zähneknirschend „Freedom-Day“

„Schlampig gemacht“

+ © Sven Hoppe/dpa „Kein total perfektes Gefühl damit“: Markus Söder muss am 2. April fast alle Corona-Regeln auslaufen lassen. Auch weil sein Koalitionspartner (Aiwanger, r.) nichts von einer landesweiten Hotspot-Regelung hält. © Sven Hoppe/dpa

Markus Söder wendet sich von der Idee ab, ganz Bayern zum Corona-Hotspot zu erklären. Damit fallen fast alle Corona-Regeln im Freistaat am Samstag.

München - „Am 2. April laufen alle Regeln aus“, sagt Markus Söder am Rande eines Termins am Viktualienmarkt am Montag. Begeistert ist der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident darüber nicht. Doch eine Chance, Maskenpflicht und andere Corona-Maßnahmen in Bayern über den Samstag hinaus zu verlängern, sieht Söder offenbar nicht. SPD und Grüne hatten sich dafür ausgesprochen, ganz Bayern zum Hotspot zu erklären und über diese Grundlage die Regeln aufrechterhalten zu können.

Söder verkündet Coron-Freedom-Day in Bayern: „Am 2. April laufen alle Regelna aus“

Politisch wie juristisch wird das schwierig. Denn Söders Koalitionspartner, die Freien Wähler, hält davon wenig und die kleine Oppositionspartei FDP hat bereits mit Klage gedroht. Söder selbst hält die Maßnahme ebenfalls für juristisch kaum durchsetzbar. „Das Gesetz ist sehr schlampig gemacht. Wir können ein solch schlampiges Gesetz nicht anwenden.“

Damit wird sich das bayerische Kabinett in seiner morgigen (Dienstag, 29. März) Sitzung nach allen Regeln der Kunst auf die nötigsten Basis-Schutzmaßnahmen beschränken. Eine Maskenpflicht in allen Innenräumen sowie Abstandsregeln sollen trotzdem explizit empfohlen bleiben, kündigt Söders Gesundheitsminister Klaus Holetschek an.

Damit fallen in Bayern am Samstag (2. April) folgende Corona-Regeln:

Alle 2G- und 3G-Zugangsregeln

die Maskenpflicht im Handel

die Maskenpflicht in Freizeiteinrichtungen

die Maskenpflicht in Schulen

sowie die Maskenpflicht in sonstigen Innenräumen

Trotzdem bleiben einige Regeln nach wie vor gültig. Sie gehören zu den sogenannten Basis-Schutzmaßnahmen.

Corona-Regeln in Bayern: Diese Regeln gelten über den 2. April hinaus

Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr,

Maskenpflicht in Pflegeheimen und Kliniken

Testpflicht in Pflegeheimen

Testpflicht in Schulen

Die gemeldeten Corona-Infektionszahlen in Bayern waren über das Wochenende wieder leicht zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut verzeichnete am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2178,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Freitag hatte der Wert den Rekord von 2199,9 erreicht.

