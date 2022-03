Doch kein „Freedom Day“ in Bayern? Söder auf einmal gegen Corona-Lockerungen

Von: Tanja Kipke

Teilen

Die Corona-Inzidenz im Freistaat ist so hoch wie nie zuvor. Markus Söder hat sich daher deutlich gegen den kommenden „Freedom Day“ ausgesprochen. Alle News im Ticker.

Corona in Bayern: Inzidenz erreicht neues Allzeithoch.

Markus Söder kritisiert Ampel-Entwurf zum „Freedom Day“ scharf.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bayern hat am Wochenende ein neues Allzeithoch erreicht. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Sonntag, (13. März) mit 1938,7 an. Am Samstag waren es 1876,3 gewesen. Die Inzidenz war im Freistaat seit vergangenem Montag täglich angestiegen. In der Landeshauptstadt München liegt sie aktuell bei 1486,9.

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sich in den vergangenen Wochen stets für Lockerungen eingesetzt. Bayern hatte bei der Ministerpräsidentenkonferenz explizit für die Öffnung der Clubs plädiert und auch die Regeländerungen in Hinblick auf die Gastronomie und Großveranstaltungen befürwortet. Das hat sich jetzt offenbar geändert: In einem Interview mit der Bild am Sonntag rechnet Söder hart mit der Corona-Politik der Ampel ab und spricht sich klar gegen den „Freedom Day“ am 20. März aus.

Corona-Regeln in Bayern: Söder plötzlich gegen „Freedom Day“

„Wenn es nach dem Willen der Ampel geht, ist Corona ab nächster Woche Geschichte. Aber das ist doch nicht die Realität“, gibt Söder in dem Interview zu Bedenken. „Ist es da klug, alle relevanten Schutzmaßnahmen über Nacht komplett abzuschaffen?“ Die FDP wolle laut Söder unbedingt ihren „Freedom Day“ durchsetzen. Ein Gespräch bei der MPK mache keinen Sinn, „da der Bund sein Gesetz nun im Alleingang ohne Rücksprache mit den Ländern im Bundestag durchboxen will“.

Söder kritisiert den Gesetzentwurf der Ampel scharf. Es gebe „echte Lücken und Schwächen“. Im Grunde gebe es nach dem 20. März keine echten Schutzmaßnahmen mehr. „Damit stehen wir im Herbst neuen Mutationen schutz- und wehrlos gegenüber“, warnt der bayerische Ministerpräsident. Er halte das weitgehende Aufheben der Maskenpflicht für „zu früh“, da es in der Schule „rasch zu einer sogenannten Durchseuchung“ führen könnte. „Der Bundesgesundheitsminister rechnet mit neuen Wellen und die Ampel schafft gleichzeitig alle Maßnahmen ab. Logisch ist das nicht mehr.“

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Lesen Sie auch „Freedom Day“: Söder kanzelt Ampel-Vorhaben ab - und sieht Wegfall einer Corona-Regel als No-Go Ministerpräsident Markus Söder (CSU) findet einige Kritikpunkte an den Entscheidungen der neuen Ampel-Koalition. Vor allem das Thema Corona treibt den bayerischen Landeschef um. „Freedom Day“: Söder kanzelt Ampel-Vorhaben ab - und sieht Wegfall einer Corona-Regel als No-Go Corona-Inzidenz in Bayern auf Allzeithoch: Holetschek kritisiert Lockerungen und geht auf Aiwanger los Die Corona-Inzidenz in Bayern hat ein neues Allzeithoch erreicht. Die CSU sieht die baldige Abschaffung aller Maßnahmen daher kritisch. Die Freien Wähler jedoch zeigen sich erfreut. Corona-Inzidenz in Bayern auf Allzeithoch: Holetschek kritisiert Lockerungen und geht auf Aiwanger los

Wegfall der Maskenpflicht sorgte bereits für Streit zwischen Aiwanger und Holetschek

Laut dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen am 19. März die Corona-Maßnahmen weitestgehend fallen. Ob die Maskenpflicht an Schulen direkt fällt, oder es eine Übergangsfrist bis April gibt, ist hingegen noch offen. Die Freien Wähler hatten das Ende der Maskenpflicht im Unterricht schon beginnend ab nächster Woche gefordert - die CSU aber lehnte ab. Umso erfreuter reagierte Hubert Aiwanger nun auf den Gesetzentwurf der Bundesregierung: „Endlich keine Maske mehr an Schulen, aber Tests weiter möglich und je nach Lage sinnvoll“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Klaus Holetschek konterte, Aiwangers Äußerungen zeigten, dass dieser vom Infektionsschutz wenig verstehe. „Das ist nicht weiter schlimm, weil er dafür als Wirtschaftsminister nicht zuständig ist“, sagte der CSU-Politiker der dpa. Allerdings habe Aiwanger „eigentlich genug mit der Aufgabe zu tun, sich um die Folgen der Ukraine-Krise für die bayerische Wirtschaft und für die Energieversorgung zu kümmern. Darauf sollte er jetzt alle seine Kräfte konzentrieren“. (tkip/dpa)