Söder lockert weiter, 2G-Hammer kommt - auf ein Thema hatte er aber „keine Lust“

Von: Tanja Kipke, Katarina Amtmann

Bayern forderte eine Exit-Strategie. Das Kabinett tagte am Dienstag - Söder gab zahlreiche Lockerungen bekannt. Alle News im Ticker.

Corona in Bayern: Inzidenz in München sinkt (siehe Update 6.53 Uhr).

Söder verkündet Corona-Lockerungen nach Kabinettssitzung (siehe Update 11.34 Uhr).

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Update 12.10 Uhr: Die Pressekonferenz ist nun beendet. Die beschlossenen Lockerungen der Staatsregierung nochmal im Überblick:

Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene entfallen.

Kapazitätsgrenze bei Fußballspielen wird angehoben: von 15.000 Zuschauern auf 25.000.

Wer als Schüler regelmäßig getestet wird, fällt ab sofort unter die „2G“-Regel, auch Ungeimpfte.

Bei Sportarten, die man „selbst betreibt“, dazu zählen auch Fitnessstudios, zählt ab sofort wieder die 3G-Regel. Auch für Hochschulen, außerschulische Bildung, berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, Musikschulen, Bibliotheken und Archive, Museen und Ausstellungen gilt wieder 3G.

Bei Veranstaltungen von Sport und Kultur, auf Messen, Kongresse und in Freizeiteinrichtungen entfällt die 2G-plus Regel. Es gilt dann nur noch 2G.

Für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe entfällt die Begrenzung der Kundenzahl von einem Kunden auf 10 Quadratmeter.

Corona in Bayern: Die Pressekonferenz nach der Kabinettssitzung zum Nachlesen

Update 11.58 Uhr: Söder erklärt zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, er bedauere den Disput. „Es gibt bis heute keinen administrativen Vorschlag“, sagt Söder. Man brauche klare Regeln, klare Umsetzbarkeit. „Wir hatten da keine Lust auf dieses Thema.“ Wenn die einrichtungsbezogene Impfpflicht umsetzbar wird, „dann nur wegen dem Druck von Bayern“, ist sich Söder sicher.

Holetschek bekräftigt im Hinblick auf die Pflege-Impfpflicht nochmal, „wir rücken von gar nichts ab“. Die Aussage von „Tyrannei“ sei völlig neben der Kappe, so der Gesundheitsminister. Er rät jedem, sich boostern zu lassen, er habe bei seiner Corona-Infektion drei Tage Fieber gehabt. Die Impfung helfe vor einem schweren Verlauf.

Corona in Bayern: Holetschek greift Ampel-Regierung an

Update 11.53 Uhr: Gesundheitsministers Klaus Holetschek hat das Wort. Aus seiner Sicht wird es keinen Tag geben, an dem die Pandemie vorbei ist. Die beschlossenen Lockerungen befürwortet er. In mehreren Punkten kritisiert er das Vorgehen der Ampel-Regierung scharf. Besonders ärgert er sich über die Regelung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, sowie das Chaos beim Genesenenstatus, der in der CovPass-App nicht richtig nachvollzogen werden kann. „Wenn das, das Regierungshandbuch für die Zukunft ist, lässt das nichts Gutes verheißen.“

Update 11.50 Uhr: „Der Handel wird sich freuen, dass die 10-Quadratmeter-Grenze weg ist“, sagt Aiwanger. Ein weiterer großer Befreiungsschlag sei auch, dass ungeimpfte Minderjährige mit negativem Test wieder überall hingehen dürfen. Auch ins Restaurant. Aiwanger hoffe auf weitere Lockerungen in den nächsten Wochen.

Corona: Aiwanger ist von Lockerungen im Sommer überzeugt: Volksfeste seien möglich

Update 11.46 Uhr: Jetzt spricht Huber Aiwanger. „Es geht in die richtige Richtung, wir kommen raus aus der Problemzone“, sagt er. Er sei überzeugt, dass man im Sommer sehr vieles tun können, „was wir im letzten Sommer nicht tun konnten“. Volksfeste seien nach seiner Ansicht nach möglich. Abschließende Klarheit könne man zwar heute noch nicht verkünden, Aiwanger geht allerdings davon aus, dass solche Events möglich sind. Er sehe bei einigen Punkten allerdings noch ein „Regelchaos“ auf Bundesseite. Auch er erwähnt dabei die Verkürzung des Genesenenstatus auf drei Monate.

Update 11.43 Uhr: Den Bund fordert Söder in mehreren Bereichen zum Handeln auf. Die Verkürzung des Genesenenstatus sowie die Quarantänebestimmungen bei Reisen sollten schnell überarbeitet werden. „Ich denke, wir haben schon Anlass zu Hoffnung, auf einen anderen Frühling und Sommer“. Der Staat könne irgendwann nicht mehr die Verantwortung für jeden Einzelnen übernehmen. „Jeder kann sich jederzeit impfen lassen“, sagt Söder.

Corona in Bayern: Söder gibt zahlreiche Lockerungen für Freistaat bekannt

Update 11.34 Uhr: Söder gibt bekannt, man werde in Bayern die epidemische Lage - „die Mutter aller Maßnahmen“ - bis zum 19. März verlängern. Ansonsten hätte man keine rechtlichen Möglichkeiten mehr. Wenn der Bund dann die Lage auslaufen lässt, gebe es „überhaupt keinen Schutz mehr“. Ein Schutzpaket sei dann dringend erforderlich, sowie eine Notfallstrategie für den Herbst, falls eine neue Variante nach Deutschland kommt.

Bayern hat Lockerungen in einigen Bereichen beschlossen. „Wir haben die Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genese aufgehoben“, sagt Söder. Von „2G-plus auf 2G“ und von „2G auf 3G“ sei der Plan. Die maximale Kapazität bei in Fußballstadien setzt man von 15.000 Zuschauern auf 25.000 Zuschauer. Bei den Sportarten, die man „selbst betreibt“, dazu zählen auch Fitnessstudios, zählt ab sofort wieder die 3G-Regel. Das Gleiche gilt für Kulturveranstaltungen, wie zum Beispiel Ausstellungen.

Bei der Gastronomie glaube man auch auf den Weg von „2G auf 3G“. Genauso wie Clubs und Diskotheken wieder mit „2G-plus“ zu öffnen. „Aber Achtung, noch nicht in dieser Woche“, warnt Söder. Man könne sich diese Lockerungen nach Fasching vorstellen. Man wolle keinen „Partytourismus“

Update vom 15. Februar, 11.30 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt pünktlich. Zuerst hat Ministerpräsident Markus Söder das Wort. Söder geht zu Beginn auf den schweren S-Bahn Unfall in Schäftlarn ein. „Wir hoffen und beten, dass alle Verletzten bald wieder gesund sind“, sagt der Ministerpräsident. Alles müsse jetzt rasch und umfangreich aufgeklärt werden. Er bedankt sich bei allen Rettungskräften.

Der Höhepunkt von Corona sei wohl erreicht, erklärt Söder. Die Tendenz ist leicht fallend, die Krankenhauszahlen seien soweit stabil. „Wir sind bei Omikron schlicht in einer anderen Phase.“ Daher seien Lockerungsschritte möglich. Man sei im „Team Vorsicht“, aber nicht im „Team stur“.

Update vom 15. Februar, 11.10 Uhr: In 20 Minuten tritt Markus Söder vor die Presse und verkündet wohl die neue Lockerungs-Strategie für den Freistaat. Die Kontaktbeschränkungen werden dann wohl fallen, wie Söder bereits im Vorfeld ankündigte (siehe voriges Update).

Update vom 15. Februar, 9.40 Uhr: Am Mittwoch findet der nächste Corona-Gipfel mit Bund und Ländern statt. Ein Drei-Stufen-Plan für die weitgehende Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen bis Mitte März soll diskutiert werden. Kommt der „Freedom Day“ - also das Ende aller Corona-Beschränkungen - bald auch in Deutschland? Bis zum 20. März wolle man offenbar weitestgehend alles wieder öffnen. Mit Spannung wird daher die heutige Pressekonferenz von Markus Söder um 11.30 Uhr nach der Kabinettssitzung erwartet. Er hatte bereits gestern angekündigt, welche Lockerungen er nun für angemessen hält und wird den Plan für Bayern wohl mal wieder vor der MPK verkünden.

„Wenn der Omikron-Peak erreicht und das Gesundheitssystem weiterhin intakt ist, braucht es den Einstieg in den Ausstieg“, sagte Söder der Deutschen Presse-Agentur am Montag in München. „Als Erstes kann 2G im Handel bundesweit abgeschafft und in der Gastronomie von 2G plus auf 2G umgestellt werden. Zudem sollten bundesweit mehr Zuschauer zugelassen werden: 50 Prozent im Sport mit einer begrenzten Höchstzahl und 75 Prozent in der Kultur.“ Zudem forderte er: „Die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich können jetzt auch aufgehoben werden.“

Update vom 15. Februar, 7.34 Uhr: Bayern stehen möglicherweise Lockerungen der Corona-Regeln bevor (siehe Erstmeldung). Bereits am Montag hatte Markus Söder eine Exit-Strategie gefordert, jetzt legt der CSU-Chef nach: „Wir müssen jetzt Weichen stellen und den Einstieg in den Ausstieg planen. Nicht überstürzt, aber konsequent“, schrieb Bayerns Ministerpräsident am Dienstagmorgen auf Instagram. „Da Omikron weniger gefährlich und die Krankenhausbelastung bislang stabil ist, sind Öffnungen gerechtfertigt. Bayern ist dabei Trendsetter“, so die Ankündigung.

Heute weitere Regel-Lockerungen in Bayern? Söder-Pressekonferenz mit Spannung erwartet

Erstmeldung vom 15. Februar, 6.53 Uhr: München - Für ganz Bayern meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag, 15. Februar, eine Inzidenz von 1783,3. Am Montag hatte sie noch bei 1772,0 gelegen. Bayerns Hotspot ist - mit dem zweithöchsten Wert in ganz Deutschland - der Kreis Straubing-Bogen (2845,3).

Bayerns weitere Corona-Hotspots

Landkreis Neu-Ulm: 2773,8 (Platz zwei in Bayern, Platz drei in Deutschland)

Landkreis Regen: 2694,2 (Platz drei in Bayern, Platz vier in Deutschland)

Landkreis Eichstätt: 2666,5 (Platz vier in Bayern, Platz fünf in Deutschland)

Für die Stadt München meldet das RKI am Dienstag eine Inzidenz von 1.604,2 Damit ist sie im Vergleich zum Vortag (1708,6) gesunken.

Weitere Corona-Lockerungen? Söder-Kabinett tagt

Trotz hoher Zahlen scheint der Omikron-Gipfel bald überwunden. Die Zeichen stehen auf eine weitere Lockerung der Corona-Regeln - nur wann, welche und wie? Vielleicht gibt es dazu am heutigen Dienstag schon Antworten. Denn noch vor der Bund-Länder-Runde am Mittwoch tagt das bayerische Kabinett. Erwartet wird, dass das Kabinett bereits weitere Lockerungen beschließt, beispielsweise der Kontaktbeschränkungen. Am Dienstagnachmittag will Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) eine Regierungserklärung im Landtag abgeben.

Werden die Corona-Regeln in Bayern weiter gelockert? Söder-Pressekonferenz heute live

Zuvor - um 11.30 Uhr - wird es aber erst eine Pressekonferenz geben. Mit dabei sind Ministerpräsident Markus Söder, Holetschek sowie Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Söder hatte am Montag bereits eine stufenweise Exit-Strategie aus den Corona-Beschränkungen gefordert, also einen Stufenplan, um die Regeln bundesweit schrittweise zurückzufahren. Unter anderem sagte er: „Die Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich können jetzt auch aufgehoben werden.“ Bisher dürfen im privaten Raum maximal zehn Personen zusammenkommen, sofern alle geimpft oder genesen sind. Sobald ein Ungeimpfter dabei ist, darf sich ein Haushalt nur mit maximal zwei weiteren Menschen treffen. Als denkbar gelten auch weitere Lockerungen der 2G- und der 3G-Regeln.

Bund und Länder erwägen inzwischen einen Drei-Stufen-Plan für die weitgehende Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen bis Mitte März. Das sieht ein zwischen Kanzleramt, Vorsitz und Co-Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Nordrhein-Westfalen und Berlin, abgestimmter Vorschlag vor, der am Montag publik wurde. In einem ersten Schritt sollen demnach unter anderem private Zusammenkünfte für Geimpfte und Genesene mit mehr Teilnehmern ermöglicht werden - diesen Schritt dürfte Bayern also am Dienstag quasi vorwegnehmen. (kam mit dpa)