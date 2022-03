„Gerne hätten wir geholfen“ - Corona: Warum die Stadt München die Isar-Flößer nicht unterstützt

Von: Marc Kniepkamp

Teilen

Ein Flößer auf der Isar. © Marcus Schlaf

Die Isar-Flößer gehören in München zum Kulturgut, durch die Corona-Pandemie sind ihnen aber zwei Sommer quasi flöten gegangen. Die Stadt hat sich deshalb auf die Suche nach Unterstützungsmöglichkeiten für die Betriebe aus Wolfratshausen gemacht - und ist nicht fündig geworden.

Viele Branchen haben unter den Corona-Beschränkungen der vergangenen Jahre zu leiden gehabt. Darunter auch die Flößerbetriebe, die Fahrten auf der Isar von Wolfsratshausen nach München anbieten. Zwei Saisons fielen komplett ins Wasser. Der Münchner CSU-Stadtrat Alexander Reissl hatte deshalb die Stadtverwaltung aufgefordert, den gebeutelten Betrieben unter die Arme zu greifen.

Seine Idee: Das Kommunalreferat soll den Floßkapitänen Baumstämme aus den Stadtwäldern zur Unterstützung schenken. Die Antwort von Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU), die klarstellt, dass „das Floßfahren auf der Isar gelebte Tradition“ ist, fällt für die Flößer enttäuschend aus. „Gerne hätten wir geholfen“, antwortetet Frank - und diese Formulierung lässt schnell erkennen, dass es mit der Hilfe nichts wird.

Baumstamm-Spende für Flößer wäre rechtswidrig

Denn: „Leider sprechen mehrere rechtliche Vorgaben gegen eine Unterstützung in Form einer Baumspende.“ Eine solche Spende wäre laut Frank nach Artikel 75 Bayerische Gemeindeordnung rechtswidrig. „Eine unternehmensbezogene Förderung eines Wirtschaftsbetriebes ist grundsätzlich keine kommunale Aufgabe.“ Hinzu kommt, dass die Isar-Flößer in Wolfratshausen und nicht in München ansässig sind. Die Stadt München dürfe sich aber nur mit Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft befassen.

Frank rechnet sogar damit, dass eine Spende an die Flößer dem Grundgesetz widersprechen würde - sie verstoße dem Gleichbehandlungsgrundsatz nach Artikel 3 der Verfassung. Denn: „Auch andere Unternehmen, für deren Geschäftsfeld Holz ein entscheidender Faktor ist, leiden unter pandemiebedingten Geschäftsbeschränkungen und erhalten keine städtische Unterstützung.“

Auch beim Referat für Arbeit und Wirtschaft sowie beim Kulturreferat ist keine Hilfe für die Flößer vorgesehen. Für eine finanzielle Unterstützung lägen auch dort keine Fördertatbestände vor.

Stadt kann Ländegebühren in Thalkirchen nicht senken

Bliebe noch ein Hebel für die Stadt, die Ermäßigung oder gar Aufhebung der Ländegebühren in Thalkirchen seitens des Baureferats. Doch auch die Rechtsabteilung dieses Referats sagt Nein. „Infolge der Coronapandemie befinden sich nicht nur die privaten Betriebe, sondern bekanntermaßen auch die Landeshauptstadt München in einer angestrengten finanziellen Lage. Ausweislich des Eckdatenbeschlusses 2022 sind die Einnahmemöglichkeiten der Stadt vollumfänglich zu nutzen. Vor diesem Hintergrund wird generell kein Spielraum bei der Festsetzung der Ländegebühren gesehen.“

Lesen Sie auch Rosenheim-Cops: Nur noch drei Folgen: Aktuelle Staffel endet abrupt Für viele Fans der ZDF-„Rosenheim-Cops“ ist die gute Nachricht: Kommissar Hansen ist zurück. Die Schlechte: Die aktuelle Staffel endet abrupt. Dabei sind mehr Folgen abgedreht. Rosenheim-Cops: Nur noch drei Folgen: Aktuelle Staffel endet abrupt „Let‘s Dance“-Star Cheyenne Ochsenknecht gesteht Beauty-OP: „Keine Lust mehr zu lügen“ Cheyenne Ochsenknecht spielt endlich mit offenen Karten. In ihrer Reality-TV-Sendung gesteht sie, beim Beauty-Doc gewesen zu sein. Es geht dabei um ihre Lippen. „Let‘s Dance“-Star Cheyenne Ochsenknecht gesteht Beauty-OP: „Keine Lust mehr zu lügen“

Corona: Hoffnung, dass sich Lage im Sommer entspannt

Dementsprechend sei es nicht möglich, den Flößern zu helfen. „Wir hoffen dennoch sehr, dass sich die Lage für die Flößer im Sommer 2022 wieder entspannt“, sagt Kommunalreferentin Frank abschließen.