Corona-Zahlen in München: Rückgang verlangsamt sich - ein Wert fällt auf

Von: Marc Kniepkamp

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hat Corona-Schnelltests unter die Lupe genommen. © Sascha Steinach/imago

Der Corona-Inzidenzwert ist in München in den vergangenen Tagen rapide zurückgegangen. Jetzt verlangsamt sich der Rückgang. Dabei fällt ein Wert besonders auf.

Der Rückgang der Corona-Zahlen in München verliert an Schwung. Das Gesundheitsreferat der Stadt München hat für Mittwoch, 16. Februar, 4693 neue Corona-Fälle gemeldet. In der Vorwoche waren es noch 5118 neue Corona-Fälle. Damit ist der Rückgang weniger deutlich als in den Tagen zuvor. Da hatte sich die Zahl der Tagesmeldungen meist halbiert.

Nachmeldungen lassen Tageswerte nachträglich steigen

Auffällig ist ein weiterer Wert, nämlich der der Nachmeldungen. 633 solcher Nachmeldungen hat das Gesundheitsreferat heute registriert. Und die lassen auch die Werte der vergangen Tage in einem anderen Licht erscheinen. So hatte die Stadt für Montag den 14. Februar zunächst 1828 neue Fälle gemeldet, mit Nachmeldungen sind es mittlerweile aber bereits 2482.

Corona in München: Inzidenz sinkt gegenüber Vortag nur wenig

Die Abschwächung des Rückgangs ist dann auch in der Siebentageinzidenz abzulesen. Das Robert Koch-Institut meldet für München heute einen Inzidenzwert von 1447,9. Gestern lag der Wert bei 1471,5, also nur wenig höher. In den vergangenen Tagen war der Inzidenzwert hingegen deutlich abgesackt. Vor einer Woche etwa lag er noch bei 2357,8.

Ein weiterer Wert, der auffällig ist: Die Stadt hat 13 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gemeldet. Der Sieben-Tage-Mittelwert liegt damit bei fünf Todesfällen pro Tag - so hoch war er zuletzt vor Weihnachten.

Nachbarlandkreis geht zu neuer Einordnung der Todesfallzahlen über

Experten streiten derzeit allerdings über die Einordnung der Zahlen von Todesfällen. Der Landkreis Starnberg etwa ist jetzt dazu übergegangen in seiner Statistik zu differenzieren, ob die Corona-Infektion die eigentliche Todesursache war oder nicht. Demnach sind von den bisher 153 gemeldeten Todesfällen in Landkreis Starnberg 87 Personen „an“ und 66 Personen „mit“ Covid-19 gestorben. Die Stadt München schlüsselt die Zahlen bisher nicht in dieser Form auf.

