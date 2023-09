Craftbeer Oktoberfest geht in die nächste Runde: 80 Biere mit nur einem Ticket

Von: Thomas Wunder

Wem es zur Wiesnzeit nach besonderen Bierschmankerln – abseits von Paulaner, Löwenbräu und Co. – gelüstet, wird auf dem „Craftbeer Oktoberfest“ sicher fündig. Hier zeigen Kleinbrauereien aus aller Welt ihr Können.

München – Natürlich brauen auch die großen Münchner Brauereien hervorragendes Bier nach höchsten Standards. Wer aber auf der Suche nach in Handarbeit gebrautem Bier aus kleinen Brauereien ist, wird beim „Craftbeer Oktoberfest“ im FAT CAT, dem ehemaligen Gasteig, sicher fündig. Hier präsentieren 20 lokale und internationale Craftbeer-Brauereien am 29. und 30. September ihre Produkte. Die Gäste erwartet zudem eine breite Auswahl an Streetfood. Ein vielfältiges Rahmenprogramm rundet die Veranstaltung ab.

Internationale Biermanufakturen auf dem „Craftbeer Oktoberfest“ in München

Insgesamt 80 verschiedene Biere werden auf der Craftbeer-Veranstaltung präsentiert. Neben Klassikern wie Hellem und Lagerbier gehören auch ausgefallenere Sorten und fruchtig-exotische Biere zum Repertoire der 20 teilnehmenden Brauereien. An der Veranstaltung nehmen lokale Hersteller wie Crew Republic aus Unterschleißheim oder Yankee & Kraut aus Ingolstadt teil. Aber auch Brauer aus Polen, Schweden, Österreich, Italien, England, Spanien, Bulgarien und Ungarn sind vor Ort.

Besondere Bierspezialitäten für den feinen Gaumen gibt es beim „Craftbeer Oktoberfest“. © xGudellax/IMAGO

„Bei uns erhalten kleine lokale und renommierte internationale Brauereien eine Bühne“, so Urs Jahn, Initiator des Craftbeer Oktoberfestes. „Das besondere dieses Jahr: Wir bringen das englische Konzept nach München: Mit einem Ticket sind alle Biere inkludiert.“ Der Besucher habe so die Möglichkeit, sich durch alle Brauereien zu probieren.

Foodtrucks und Livemusik

Damit niemand 80 Biere auf leeren Magen verköstigen muss, sorgen verschiedene Foodtrucks für die richtige Grundlage. Von deftig bis süß ist für jeden das Richtige dabei. Die Besucher haben außerdem beim „Food Pairing“ die Gelegenheit, mehr über das Zusammenspiel von Speis und Trank zu lernen. Begleitet wird das Event von Live-Musik. Bei Wettbewerben wie Beer Pong oder Masskrugstemmen können die Gäste zudem ihr sportliches Können unter Beweis stellen.

Das „Craftbeer Oktoberfest“ beginnt am 29. September um 16.00 Uhr und endet am 30. September um 23.55 Uhr, Tickets können online gekauft werden. Ein Tagesticket ist für 65 Euro zu haben. Wer sich lieber zwei Tage Zeit nehmen will, um auch wirklich alle Biere einem Geschmackstest zu unterziehen, kann für 100 Euro einen Zwei-Tages-Pass erwerben.

München ist nicht nur während der Wiesn ein Eldorado für Bier-Connaiseure. Eine ganze Reihe Kleinbrauereien versorgen die Landeshauptstadt das ganze Jahr über mit ausgefallenen Biersorten.