In der Westendstrasse: Tram kracht in SUV – Fahrer muss aus seinem Auto befreit werden

Von: Lucas Sauter Orengo

Unfall auf der Westendstraße: Ein Autofahrer bemerkte die Straßenbahn beim Abbiegen nicht, es kam zum Crash. © Einsatzführungsdienst Feuerwehr München

Ein Autofahrer hatte die Straßenbahn übersehen: In München kam es deshalb zum Crash zwischen dem Wagen und einer Tram.

München - Warum der Fahrer die Tram übersehen hat: Unklar. Für die Feuerwehr hieß es am Montagnachmittag (30. Oktober): Schnell zum Einsatzort in der Westendstraße. Mit der Meldung „Pkw gegen Tram“ wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zur Einsatzstelle in die Westendstraße geschickt. Die ersten Einheiten konnten die Situation sichten und erste Informationen weitergeben.

Tram-Crash mit Porsche: Fahrer übersieht Straßenbahn beim Abbiegen

Ein 68-Jähriger hatte wohl beim Abbiegen die Straßenbahn übersehen und wurde von dieser auf der Seite getroffen. Dabei verformte sich sein Fahrzeug dermaßen, dass der Mann nicht mehr ohne Hilfe aus dem Wagen aussteigen konnte. Die Kräfte der Feuerwehr entfernten beide Türen sowie die B-Säule und retteten den Verunfallten aus seinem SUV. Er wurde nach einer ersten Versorgung an der Einsatzstelle zur weiteren Abklärung in eine Münchner Klinik transportiert.

Nach ersten Erkenntnissen kam es nur zu leichten Verletzungen. In der Straßenbahn befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalles keine Fahrgäste. Auch der Trambahnfahrer blieb unverletzt. Den genauen Unfallhergang ermittelt die Polizei. Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden.

