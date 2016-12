Heinrich heute: Lieber Pasing als Peking

tz-Kolumne

Diesmal schreibt er das Ronaldo-Angebot.

Die spinnen, die Chinesen! Ein chinesischer Klub – angeblich handelt es sich um Lokomotive Shanghai oder um Vorwärts Peking – hat Cristiano Ronaldo ein Jahresgehalt von 100 Millionen Euro geboten. Der portugiesische Pay-King bleibt trotzdem bei Real. Denn wenn man keine Steuern zahlt, kommt man auch in Madrid ganz gut klar. An dieser Stelle darf ich verraten: Die Chinesen wollten auch uns verpflichten. Das Angebot war gigantisch: Eine eigene Peking-tz nur mit unseren Kolumnen, ein Heinrich-heute-Hochhaus mit 117 Stockwerken, und ein 2.200 Zwangsarbeiter starkes Heinrich-heute-Team, das in einer eigenen Fabrik Scherze anfertigt. Wir haben trotzdem abgesagt, denn wir freuen uns viel zu sehr auf den neuen Löwen-Trainer Pereira und auf Sportdirektor Lahm. Lieber Pasing als Peking – unter diesem Motto wünschen wir Ihnen einen guten Rutsch!

