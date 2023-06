Christopher Street Day in München: Bunte Parade, Aktionsplan und keine CSU

Von: Adriano D'Adamo

Der Christopher Street Day in München beginnt und es steht viel auf dem Programmplan. Dieses Jahr nicht mit dabei ist die CSU, die darüber nicht erfreut ist.

München – Am Samstag (24. Juni) wird München bunt. Mehrere tausend Menschen werden in der bayerischen Landeshauptstadt im Rahmen des Christopher Street Days für die Rechte und Akzeptanz von queeren Menschen feiern und tanzen. Dieses Jahr ist der Schirmherr der Veranstaltung Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter.

Parade durch München: Vom Mariahilfplatz bis zum Opernhaus wird getanzt

Die Parade soll um 12 Uhr mit mehr als 180 Gruppen und geschmückten Wagen am Mariahilfplatz starten. Die Strecke verläuft über Gärtnerplatz, am Viktualienmarkt vorbei, zum Isartor bis zum Opernhaus an der Maximilianstraße. Am Marienplatz wird es Live-Musik geben und nachts findet im Rathaus eine Party unter dem Motto „Rathaus Clubbing“ statt.

Die Tatsache, dass die CSU auf der Parade keinen eigenen Wagen haben darf, sorgte bei der Partei für Unmut. Der Grund dafür sei laut den Veranstaltern, dass die Voraussetzung für die Teilnahme ein glaubhafter und konsequenter Einsatz für gleiche Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz aller queeren Menschen ist.

„Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!“: Über 350.000 Feiernde beim Christopher Street Day

Mehrere bayerische Gruppen und Vereine haben sich im Rahmen des Christopher Street Days für eine Forderung nach einem Aktionsplan für queere Menschen zusammengeschlossen. Das Motto der diesjährigen Parade lautet „Queerer Aktionsplan Bayern jetzt!“. So einen Aktionsplan zur Stärkung der Rechte und Teilhabe queerer Menschen in Bayern gab Sozialministerin Ulrike Scharf letzte Woche bekannt.

Der Christopher Street Day erinnert an den ersten bekannt gewordenen Aufstand von Homosexuellen gegen Polizeiwillkür in der New Yorker Christopher Street am 28. Juni 1969. Deswegen gehen jedes Jahr Menschen auf der ganzen Welt auf die Straßen für die Rechte von queeren Menschen. Laut Angaben der Polizei nahmen letztes Jahr über 350.000 Menschen in München am Christopher Street Day teil und 25.000 Menschen an der Parade. (ada/dpa)

