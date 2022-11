Wegen Radweg: CSU wirft Grünen „maßlosen Pharaonenwahn“ vor

Von: Marc Kniepkamp

Die Grünen-Politiker Christian Smolka, Katrin Habenschaden und Gudrun Lux auf dem grünen Radweg. © Gudrun Lux

Bei Vorwürfen an den politischen Gegner sind Vergleiche mit der Antike ein beliebtes Mittel. Im Kampf gegen Hartz-IV warnte der damalige FDP-Chef Guido Westerwelle, wer dem Volk anstrengungslosen Wohlstand verspreche, lade zu „spätrömischer Dekadenz“ ein. Die Stadtratsfraktion von CSU und Freien Wählern befindet sich also in bester Gesellschaft, wenn sie den Grünen in München einen „maßlosen Pharaonenwahn“ vorwirft.

Der Grund: Der Altstadt-Radlring wird grün eingefärbt, damit er sich besser von der Fahrbahn abhebt (wir berichteten). Was den Pharaonen also die Pyramiden waren, soll den Münchner Grünen in dieser Analogie also der Altstadtradlring sein.

Ist ein Fahrradweg um die Altstadt ähnlich prestigeträchtig wie eine Pyramide?

CSU-Fraktionsvize Hans Theiss hat derweil nachgerechnet: Bei einer Länge von etwa fünf Kilometern, einem beidseitigen Verlauf der Radspuren mit einer breite von 2,30 Metern kommen gute 23 000 Quadratmeter zentralsten Münchner Bodens zusammen, die künftig grün eingefärbt werden. Eine Fläche, so groß wie drei Fußballfelder. Theiss sorgt sich nicht nur um „die psychologische Komponente eines solchen ,Verewigungswahns‘“, sondern auch um die Kosten. Und, da einige Gefahrenabschnitte des neuen Radwegs rot gefärbt sein sollen, wirft Theiss auch die Frage, wie es die Stadtverwaltung eigentlich mit der Inklusion Rot-Grün-blinder Menschen hält.

Studie sagt: Grün gefärbte Radwege sind besser sichtbar

Beim Bündnis Radentscheid München ist man überrascht über die Kritik. „Die CSU selbst hat die vollflächigen Einfärbung des Altstadtradlrings und darüber hinaus aller Radwege mit der Übernahme der beiden Bürgerbegehrens im Juli 2019 im Stadtrat mit beschlossen“, erinnert sich Katharina Horn, Sprecherin der Initiative. Später, im Sommer 2021, habe die CSU dann im Mobilitätsausschuss sogar für die Grünfärbung des Altstadtradlrings gestimmt – noch bevor sich Grüne und SPD darauf geeinigt hatten. Zuvor hatte eine Studie gezeigt, dass eine solche Farbwahl die höchste Sicherheit bietet. Und Kosten wären auch bei einer anderen Farbwahl angefallen. mk