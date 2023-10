CSU von Markus Söder als klarer Wahlsieger – doch Oberbayern bleibt Grünen-Hochburg

Von: Katarina Amtmann

Am 8. Oktober hat Bayern nicht nur einen neuen Landtag gewählt, auch die Bezirkswahl stand auf dem Plan. In Oberbayern lief es besonders für die Grünen gut.

München - Die bayerische Landtagswahl 2023 liegt nun schon einige Tage zurück. Nach und nach kristallisieren sich immer mehr Details heraus. In einem Stimmkreis wählten zum Beispiel besonders viele Menschen ungültig - wie schon 2018. Am 8. Oktober wurde aber nicht nur der Landtag neu gewählt, zeitgleich fand die Bezirkswahl statt.

Parallel zur Landtagswahl: Grünen gewinnen vier Direktmandate bei Bezirkswahl in Oberbayern

Dabei haben die Grünen in Oberbayern vier Direktmandate gewonnen - eines weniger als vor fünf Jahren. Die anderen 27 Direktmandate gingen an die CSU. Die Partei von Markus Söder erreichte bei der Wahl 32,47 Prozent der Gesamtstimmen und damit eine leichte Verbesserung zum Jahr 2018. Damals waren es noch 31,1 Prozent. Zweitstärkste Kraft wurden die Grünen mit 18,44 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Endergebnis hervorgeht. Die Direktmandate holte die Partei in vier Münchner Stimmkreisen.

Die Freien Wähler erreichten 15,63 Prozent, die AfD holte in Oberbayern einen Gesamtstimmenanteil von 11,24 Prozent. Die AfD gewann somit 2,78 Punkte hinzu - andernorts fiel das Plus deutlicher aus: Im Regierungsbezirk Schwaben kam die Partei auf 16,72 Prozent - nach 11,12 Prozent vor fünf Jahren.

Bezirkswahl am 8. Oktober in Bayern: CSU siegt klar

Wahlsieger ist in Schwaben - wie in den anderen sechs Regierungsbezirken - die CSU. Sie kam auf 36,11 Prozent, wie die Regierung von Schwaben am Mittwoch mitteilte. Das ist kaum eine Veränderung zu den 36,51 Prozent bei der vorherigen Wahl. (kam/dpa)

Hintergrund Die Bezirke bilden neben den Gemeinden und Städten sowie den Landkreisen die dritte kommunale Ebene in Bayern. Verantwortlich sind sie vor allem für soziale Themen, haben aber auch Aufgaben in den Bereichen Kultur, Umwelt und Bildung. Die Bezirkswahl fand am Sonntag zeitgleich mit der Landtagswahl statt, da diese Stimmen jedoch zuerst ausgezählt wurden, standen die Ergebnisse in den Bezirken erst einige Tage später fest.

