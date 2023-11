Aus „Dahoam is Dahoam“ bekannt: Schauspielerin Christiane Blumhoff in München gestorben

Von: Elisa Buhrke

Schauspielerin Christiane Blumhoff ist am Dienstag in München verstorben. Sie war aus Serien wie „Dahoam is Dahoam“ und „Tatort“ bekannt. © IMAGO/B. Lindenthaler

Ihr Tod kam überraschend: Schauspielerin Christiane Blumhoff ist am Dienstag verstorben. Die Münchnerin spielte in zahlreichen Krimiserien und in der Serie „Dahoam is Dahoam“ mit.

München - Ihr Gesicht dürfte Fernsehzuschauern aus einer Reihe von Krimis bekannt sein: Schauspielerin Christiane Blumhoff ist am Dienstag (14. November) im Alter von 81 Jahren in München verstorben. Ihr Tod sei überraschend, aber auf natürlichem Weg eingetreten, teilte ihre Agentur am Mittwoch im Namen der Familie mit.

Schauspielerin Christiane Blumhoff in München verstorben – durch „Dahoam is Dahoam“ bekannt

Rund 150 Mal ist die Münchnerin in zumeist kleineren Rollen in Krimireihen wie „Derrick“, „Der Alte“, „Tatort“, „München Mord“ und „Die seltsamen Methoden des Franz Josef Wanninger“ aufgetreten. Ebenfalls oft zu sehen war Blumhoff im „Komödienstadel“. Bekanntheit erlangte sie auch durch ihre Rolle der Helga Bamberger in 61 Folgen der Familienserie „Dahoam is Dahoam“. Die Serie läuft seit 2007 täglich im BR und zeigt das Leben ihrer bayerischen Charaktere im fiktiven Dorf Lansing. Die Figur der Helga Bamberger ist Mutter des Pharmazeuten Roland Bamberger und hat ihn zeitweise in seiner Apotheke vertreten.

Christiane Blumhoff hinterlässt drei Kinder, ihr Sohn Simon Pearce ist ebenfalls Schauspieler sowie Comedian. Geboren wurde sie im heutigen Stegna in Polen. Sie beherrschte verschiedene Dialekte, darunter bairisch, fränkisch, allgäuerisch und schwäbisch. Im Nachruf der Familie heißt es: „Wir sind dankbar, Deine Lebenslust, Deinen unendlichen Optimismus und Deine Liebe für alle Menschen gespürt zu haben und ein Teil davon gewesen zu sein“. (elb mit dpa-Informationen)

