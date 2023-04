Damit KI-Lichtershow auf Eisbachwelle startet: Surfer müssen fünf Sekunden auf dem Brett bleiben

Von: Adriano D'Adamo

„WAVE//LIGHT“ ist eine neue Installation an der Eisbachwelle. Die KI-Lichtershow lockte bereits Politiker in den Englischen Garten.

München – Für viele Münchner ist sie ein beliebter Hotspot: die Eisbachwelle. Auch Touristen kommen in den Englischen Garten, um auf der Eisbachwelle zu surfen. Bis Montag, 1. Mai, haben Interessierte nun einen weiteren Grund in den Park zu gehen, und zwar eine KI-Lichtershow. Diese bietet auch einen besonderen Kniff.

Die Installation „WAVE//LIGHT“ an der Eisbachwelle. © We Are Light/Facebook

„WAVE//LIGHT“ erleuchtet den Englischen Garten: Lichter erstrahlen nur, wenn Surfer gut genug sind

Hinter dem Projekt steckt das Duo „We Are Video“. Es besteht aus den Künstlern Christian Gasteiger und Raphael Kurig. Die Installation „WAVE//LIGHT“ haben sie im Zuge der Transatlantic Innovation Week an der Eisbachwelle aufgebaut. Während dieser Woche finden deutschlandweit Podiumsdiskussionen, Präsentationen und Installationen zum Thema Technologie statt, unter anderem auch in München. Zwischen 20.15 und 22.30 Uhr wird es möglich sein, die Lichtershow zu bestaunen, falls die Surfer gut genug sind. Was das mit dem Können der Wassersportler zu tun hat?

Die Lichtinstallation geht nämlich nur los, wenn ein Surfer es schafft länger als fünf Sekunden auf dem Brett zu stehen. Die Künstler selbst nennen es eine „KI-gestützte Licht-Installation“. Dabei benutzen sie einen selbstentwickelten Deep-Learning-Algorithmus, um die Surfer auf dem Wasser zu erkennen. Daraufhin verfolgt sie das Licht selbst und startet die Lichtershow.

„Ich komme morgen vorbei“: Münchner Surfer sind begeistert

Vor Ort haben sich die Münchner Surfer an der Lichtershow erfreut, aber auch auf Facebook zeigen sie ihre Freude über die Installation. Unter einem Post rufen sie ihre Freunde auf, zusammen zur Eisbachwelle zu gehen oder freuen sich über die nächtliche Show.

„Ich komme morgen vorbei“

„Wow, sieht toll aus. Muss ich mir noch ansehen“

„Sieht Geil aus!“

„Da müssen wir nächstes Wochenende mal hin. Möchte das sehen“

Großer Besuch an der Eisbachwelle: Politiker und Astronautin

Neben den Münchner Surf-Fans haben sich auch andere Personen die Lichtershow angesehen, darunter zwei CSU-Politker. An der Eisbachwelle waren Markus Blume, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, und Clemens Baumgärtner, Wiesn-Chef und Referent für Arbeit und Wirtschaft.

Auch zu Besuch war Timothy Liston, US-Generalkonsul in München. Die Künstler nutzten gleich die Möglichkeit für ein paar Bilder und Gespräche mit Dorothy Marie Metcalf-Lindenburger. „Dottie“ ist eine ehemalige Astronautin und war im April 2010 für die NASA im Weltall.

