Mann belästigt 18-Jährige in S-Bahn – doch sie meldet sich bei Freunden, die dann Rache nehmen

Von: Felix Herz

Teilen

Eine 18-Jährige wurde in der S-Bahn von einem Mann belästigt und rief Freunde zu Hilfe. Diese warteten dann am Bahnhof Pasing. (Symbolbild) © ZUMA Wire / IMAGO

Am S-Bahnhof Pasing ist es zu einem unschönen Zwischenfall gekommen. Eine 18-Jährige wurde belästigt – und rief dann Freunde zur Hilfe.

München – Zu unschönen Szenen ist es während und nach einer S-Bahn-Fahrt in München gekommen. Am Donnerstagabend, 1. Juni, wurde eine junge Frau zunächst von einem Mann belästigt. Per Handy informierte sie Freunde, die dann zum Bahnhof kamen und dort auf den Zug warteten. Vor Ort eskalierte die Situation dann und auch ein Unbeteiligter kam zu Schaden.

18-Jährige wird belästigt und ruft Freunde zu Hilfe – die schreiten zur Tat

Laut Pressemitteilung der Bundespolizei München ereignete sich der Vorfall gegen 21.30 Uhr. In der S3 Richtung Mammendorf machte ein 44-jähriger Mann „verbale Anzüglichkeiten“ in Richtung einer in Aubing wohnenden 18-Jährigen. Da sie sich von den Bemerkungen des Mannes belästigt fühlte, kontaktierte sie drei Freunde im Alter von 15, 17 und 18 Jahren. Am Pasinger Bahnhof warteten die drei Teenager dann auf den 44-Jährigen.

Anschließend folgten sie dem Mann bis in den Personentunnel. Dort griffen sie ihn dann laut Pressemitteilung an „und wirkten durch Stoßen und Fußtritte auf ihn ein“. Ein zunächst unbeteiligter 49-Jähriger kam dann hinzu und wollte die Situation schlichten, doch auch ihn griffen die jungen Männer an, er wurde geschlagen und getreten.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Gewalt am Pasinger Bahnhof: Polizei ermittelt

Auf den Vorfall aufmerksam wurden schließlich Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Sie folgten den Teenagern, nachdem diese von den zwei Männern abgelassen hatten, bis die von ihnen informierte Polizei eintraf.

Die attackierten Männer lehnten anschließend eine ärztliche Versorgung ab, sie trugen laut Polizei „keine offensichtlichen Verletzungen davon“. Ermittlungen werden von der Bundespolizei nun dennoch eingeleitet. Wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die drei Jugendlichen, wegen sexueller Belästigung gegen den 44-Jährigen. (fhz)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.