Schimmel, Baumängel, Reparaturen: Worüber Münchner Mieter oft streiten - und wann man die Miete mindern darf

Von: Andreas Thieme

Mieter und Vermieter streiten in München häufig über Mängel an der Wohnung © Sigi Jantz

Ein häufiges Streitthema zwischen Vermietern und Mietern sind Mängel am Mietobjekt. Doch was gilt es hier zu beachten? Ein Münchner Rechtsanwalt gibt Tipps.

München - Über Mängel an der vermieteten Wohnung streiten Mieter und Vermieter recht oft. Ein häufiger Minderungsgrund ist Schimmelbildung in der Wohnung. „Der Mieter mindert in solchen Fällen die Miete, da er davon ausgeht, dass der Schimmel auf einen Baumangel am Mietobjekt zurückzuführen ist“, erklärt Rechtsanwalt Alexander Walter. Der Vermieter hingegen behaupte dann regelmäßig, der Schimmelbefall sei durch ein falsches Lüft- und Heizverhalten des Mieters entstanden.

Mietminderung bei Schimmel: Rechtsanwalt klärt auf

„Die tatsächliche Ursache wird meist erst durch ein (teures) Sachverständigengutachten ermittelt werden können“, sagt Walther. Die Kosten hierfür müsse der Mieter in jedem Fall vorschießen, da er den Mangel in der Rechtspraxis zu beweisen hat. „Wird der Mangel durch den Sachverständigen nicht nachgewiesen, bleibt der Mieter im schlimmsten Fall auf diesen Kosten sitzen.“

Die Höhe einer möglichen Minderung bemesse sich anhand des Ausmaßes des Schimmelbefalls und kann stark variieren. „So wird in der Rechtsprechung bei Schimmel, welcher lediglich im Bad auftritt, zehn Prozent Mietminderung als angemessen angesehen“, sagt der Münchner Rechtsanwalt. Komme es aufgrund des Schimmelbefalls zu erheblichen Gesundheitsgefährdungen, so könne die Miete im Ausnahmefall allerdings sogar um 100 Prozent gemindert werden.

Vorsicht geboten: Mieter riskieren Kündigung

Bei kleineren Mängeln, wie beispielsweise unzureichender Heizleistung, Störgeräuschen oder undichten Fenstern, sollte der Mieter hingegen vorsichtig sein, rät Walther. „Zum einen sind gemäß der mietgerichtlichen Rechtsprechung in solchen Fällen nur Minderungen von fünf bis zehn Prozent möglich, zum anderen riskiert der Mieter eine Kündigung, wenn er die Miete deutlich zu hoch reduziert.“ Bevor die Miete gemindert wird, sollte daher unbedingt Rechtsrat eingeholt werden. „Gleiches gilt für den Vermieter, wenn er Zweifel an der Richtigkeit der Mietminderung hat.“

Erwähnenswert sei noch, dass eine Minderung nicht in Betracht kommt, wenn die Beeinträchtigung ortsüblich ist. „Das Amtsgericht München hat hierzu im Jahr 2018 entschieden, dass auch in einer Großstadt wie München übermäßiger Baulärm nicht ortsüblich ist und daher zur Mietminderung berechtigt“, sagt der Mietrechtsexperte von der Kanzlei Klimesch und Partner. Anders werde dies von den Richtern am Amtsgericht München bei Verkehrslärm gesehen. „Dieser ist in Großstädten üblich und muss somit hingenommen werden. Eine Möglichkeit der Mietminderung bestehe somit nicht.“

