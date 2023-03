Darmkrebs-Drama - Familienvater (37): „Ein Anruf aus München rettete mein Leben“

Von: Dorita Plange

Klettert zurück ins Leben: Felix G. kann nach seiner erfolgreichen Darmkrebstherapie endlich wieder mit seiner Familie Bergtouren genießen. © privat

Felix G. (37) hatte einen acht Zentimeter langen Tumor im Darm. Eine neue Therapie rettete sein Leben.

„Da wird man wirklich demütig. Ich denke oft an all jene, die dieses Glück nicht haben.

Sein Vorname kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „der Glückliche“. Und tatsächlich wartete an den entscheidenden Kreuzungen im Leben des Bürokaufmanns und Familienvaters Felix G. (37) oft ein glücklicher Zufall oder ein wichtiger Mensch, der ihm die richtige Richtung wies. So wie im Winter 2022, als sich der sonst so aktive und sportliche Allgäuer aus Füssen irgendwie unwohl fühlte.

Darmkrebs: Am Anfang schob Felix alles auf den Stress

„Beim Joggen und Fahrradfahren ging mir schnell die Luft aus. Ich schlief schlecht. Die Verdauung funktionierte nicht, und ich hatte oft Schmerzen. Über so was redet man ja nicht so gerne.“ Also schob er es auf den Stress der letzten Monate und freute sich auf seinen Türkei-Urlaub mit Ehefrau Katja (42) und den Söhnen Maximilian (10) und Sebastian (7).



Seine Familie sagte: „Du schaust schlecht aus, geh‘ mal zum Arzt“

Sein körperlicher Abbau aber blieb der Familie nicht verborgen. Seine Mutter sagte: „Du schaust schlecht aus. Geh’ mal zum Arzt!“ Kurz vor der Reise ging er zum Proktologen, einem Spezialisten für Enddarmerkrankungen. Sein Glück. Denn: „Während der Untersuchung wurde der Arzt plötzlich ernst. Da war mir klar, dass was nicht stimmt.“ Er rief seine Frau an und sagte: „Den Urlaub müssen wir wohl absagen ...“



CT und MRT bestätigen den Darmkrebs-Verdacht

MRT und CT bestätigten den Verdacht: ein bösartiger, bereits acht Zentimeter langer Tumor im Enddarm. Der übliche Weg schien vorgezeichnet: „Bestrahlung, Chemo und dann die OP, wenn der Tumor klein genug ist.“ Im Raum stand auch ein künstlicher Darmausgang, der möglicherweise nicht mehr rückgängig zu machen gewesen wäre. An diese dunklen Tage erinnert sich Felix G. noch genau: „Es rasen einem so viele Gedanken durch den Kopf.“ Was kommt da auf mich zu? Wie erklären wir den Kindern, dass der Papa viel Ruhe brauchen und alle Haare verlieren wird? Wie schafft das meine Frau? Stemmen wir das finanziell? Und ja: „Ich dachte auch über den Tod nach.“



Einen befreundeter Arzt schickte Felix zu den Darmkrebs-Spezialisten ans LMU Klinikum

Darmkrebs entsteht in sehr vielen Fällen aus Polypen in der Darmschleimhaut. Sie können im Laufe der Jahre zu Krebs entarten. © Science Photo Library / Christop

Felix checkte seine MRT-Werte auch über Google: „Da war mir klar: Die drei Faktoren Größe, Lage und Streuung hatten in meinem Fall sehr hohe Kennziffern. Es war niederschmetternd.“ Am Montag darauf zeigte Ehefrau Katja G. alle Unterlagen ihres Mannes einem befreundeten Arzt. Der gab den entscheidenden Tipp: „Fahrt nach München in die Uniklinik. So schnell wie möglich!“



Eine Immuntherapie war der Schlüssel, um den Darmkrebs auszumerzen

Zwei Tage später schon hatte Felix G. im LMU-Klinikum Großhadern seinen ersten Termin auf der Station F5, einer Tagesklinik für Onkologie. „Da sah ich Menschen, denen es so viel schlechter ging als mir. Man hängt so in der Luft. Man will etwas machen, dass es vorbeigeht.“ Nach einem langen Gespräch mit Oberarzt Clemens Gießen-Jung folgten eine Untersuchung und die Blutentnahme. Auf der Heimfahrt machte die Familie noch einen Abstecher in die Pasing-Arcaden. In der Tiefgarage klingelte Felix’ Telefon. Noch einmal Oberarzt Gießen-Jung. Er fragte: „Wollen Sie an einer Studie für die Immuntherapie teilnehmen? Sie kommen dafür genau infrage.“ Felix sagte sofort zu.



Darmkrebs-Patient Felix: „Ein Gendefekt war mein Retter. Das ist doch unglaublich“

Eine Entscheidung, die ihm möglicherweise das Leben rettete, ganz sicher aber ein Riesenstück Lebensqualität bewahrte. Denn er zählt zu den wenigen Glücklichen, – es sind nur 20 von 100 Menschen – ,die einen ganz bestimmten Gendefekt haben. Dieser ermöglicht der Immuntherapie (siehe Text unten), den Tumor samt Metastasen anzugreifen und zu vernichten. Und zwar ohne Chemo. Ohne Bestrahlung. Ohne OP. „Da wird man wirklich demütig. Ich denke oft an all jene, die dieses Glück nicht haben. Ich setzte alle meine Hoffnungen auf diese in Deutschland noch sehr junge Forschung.“



Und er behielt Recht. Schon eine Woche später, im März 2022, begann auf Station F5 die acht Monate dauernde Therapie in Form von Infusionen in bestimmten Abständen mit zweierlei Medikamenten: „Ich hatte absolut keine Nebenwirkungen. Nichteingeweihte haben mir nicht angesehen, wie krank ich war.“ Er arbeitete auch wie gewohnt im Elektrizitätswerk Reutte in Österreich weiter. Parallel dazu nahm er sein Sportprogramm wieder auf. Joggen, Wandern, Fahrradfahren: „Ich habe ein gutes Körpergefühl. Ich spürte, wie ich ab der ersten Infusion mein Pensum steigern konnte und sich mein Körper regenerierte.“ Und er ist noch immer völlig fasziniert: „Ein Gendefekt war mein Retter. Das ist doch unglaublich.“



Nach Darmkrebs-Rettung: Felix ist seiner Familie und den Ärzten unendlich dankbar

Auch die Schmerzen verschwanden, und die Verdauung funktioniert wieder bestens. Die Seele dagegen benötigt noch etwas Zeit: „Ich denke noch viel über alles nach. Es bleibt ja ein Teil meiner Geschichte.“ Manchmal überholt ihn das Kopfkino: „Ein kleiner Infekt, ein müder Tag. Schon ist die Unsicherheit wieder da.“ Früher dachte er, Krankheiten entstehen im Kopf. Heute sieht er das anders. „Ich bin meiner Familie und den Ärzten und der Forschung unendlich dankbar.“



Alle vier Monate zur Kontrolle bei den LMU-Krebsspezialisten

Alle vier Monate geht der 37-Jährige nun zur Kontrolle samt Blutbild und endoskopischer Untersuchung. Die Abstände werden bald größer werden. Ganz sicher auch der Abstand im Kopf. Denn: Seit Januar ist der Tumor verschwunden. Nicht mehr nachweisbar. Als ob es ihn nie gegeben hätte. Und Felix blickt jetzt nach vorn: „Ich kann die Zukunft wieder sehen.“