Pflanzenöl: Billigere Alternativ als Diesel an der Tankstelle

Das Hamstern geht wieder los! Dieser Artikel ist schon jetzt teils ausverkauft und wird immer teurer

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Das Hamstern geht wieder los. Schon im März 2020 gab es leere Regale in Deutschland. © Christian Ditsch

2020 war Toilettenpapier Mangelware, 2022 ist es Sonnenblumenöl: Der Krieg in der Ukraine führt in der Corona-Krise zum zweiten Mal zu leeren Supermarkt-Regalen. Und dazu, dass verzweifelte Autofahrer versuchen, mit Pflanzenöl zu tanken.

Steigende Preise, leere Regale: Sonnenblumenöl wird teurer und ist in manchen Läden kaum noch zu bekommen. Die Hamster-Käufe sind zurück! Und mit ihnen die Erinnerungen an den ersten Lockdown 2020, als Klopapier zur Mangelware wurde. Damals war Corona* Auslöser fürs Hamstern, jetzt ist es der Krieg in der Ukraine. Der Discounter Aldi reagiert schon auf die leergekauften Supermarkt-Regale: Wie die Lebensmittel Zeitung berichtet, dürfen Kunden nur noch vier Flaschen der Eigenmarke mitnehmen. Ähnlich begehrt sind Weizenprodukte wie Nudeln und Mehl. Warum?

Ministerium betont: In Bayern keine Ernährungsengpässe zu erwarten

Weil die Ukraine* eine der Kornkammern Europas ist. Und mit Russland zu den wichtigsten Lieferanten von Sonnenblumen, Raps, Lein und Soja gehört. Entsprechend besorgt ist der Fachverband der ölsaatenverarbeitenden Industrie OVID. Er rechnet „in den kommenden Wochen und Monaten mit Einschränkungen der Warenströme aus der Konfliktregion“. Schließlich stammen laut OVID ganze 51 Prozent aller weltweiten Sonnenblumenöl-Exporte aus der Ukraine. Kommt es dort zu Engpässen, werde das laut dem Bayerischen Landwirtschaftsministerium vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländer zu einem Problem. „In Bayern sind Ernährungsengpässe durch die derzeitige Situation nicht zu erwarten.“ Ministerin Michaela Kaniber (CSU) betont: „Niemand muss sich in Bayern aktuell Sorgen um seinen Lebensmitteleinkauf machen. Für Hamsterkäufe gibt es keinen Anlass.“

Domino-Effekt wie im Corona-Lockdown 2020

Und dennoch: Bilder von leeren Supermarkt-Regalen machen auf Social-Media-Plattformen schon die Runde, immer mehr Menschen kaufen auf Vorrat ein. „Das ist der Domino-Effekt, den wir vom Toilettenpapier kennen“, sagt Bernd Ohlmann, Sprecher des bayerischen Handelsverbandes. Es gebe zwar noch keinen „Kampf um die letzten Flaschen“ in den Supermärkten. „Die Produkte werden aber stärker nachgefragt“, sagt er mit Blick auf aktuelle Befragungen des Verbandes. Das heißt: Es gibt zwar noch genügend Öl, es wird aufgrund der aktuellen Entwicklung jetzt aber von jedem und überall gekauft.



Pflanzenöl: Billigere Alternativ als Diesel an der Tankstelle

Manche Menschen gehen sogar noch einen Schritt weiter: Angesichts astronomisch hoher Preise für Diesel an der Tankstelle, wo pro Liter bis zu 2,28 Euro bezahlt werden müssen, greifen sie lieber zum billigeren Heizöl oder Pflanzenöl. Letzteres kostet beim Discounter nur etwa 1,39 Euro. Eine Tank-Alternative, vor der der Automobil-Club ADAC aber ausdrücklich warnt. Sonnenblumenöl sei zu dickflüssig für die Motoren. Diese müssten, um es schadensfrei verbrennen zu können, erst umgerüstet werden. Und: Wenn Pflanzenöl als Kraftstoff verwendet wird, muss es versteuert werden. Laut ADAC geben die Autohersteller explizit keine Freigabe für diese Öle. *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

