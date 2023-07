Schluss nach knapp 140 Jahren: Das Kult-Café „Schneller“ im Univiertel muss zusperren

Von: Julian Limmer

Teilen

So kannten die Gäste aus dem Viertel ihr Kaffee Schneller: Jetzt ist der beliebte Studenten-Treffpunkt geschlossen. © reinhard kurzendörfer

Es gibt diese Orte, die das Lebensgefühl eines ganzen Viertels auf den Punkt bringen. Die Maxvorstadt verliert jetzt einen solchen Ort: Das Kaffee Schneller, seit 139 Jahren eine Institution an der Amalienstraße, schließt seine Pforten.

GrunFür Simon Schneller (50) ist es das Ende seines Lebenswerks. Das Café seiner Familie kennt die ganze Stadt, er führte es in der dritten Generation. Die legendären Blümchen-Tapete gab unzähligen Studenten eine heimeliges Gefühl, und auch Gerhard Polt liebte das Ambiente. Alles vorbei! Die Hälfte der holzvertäfelten Theke ist schon weg. Nach knapp 140 Jahren muss Simon das traditionsreiche Kaffee Schneller zusperren.



Es ist das traurige Ende einer Legende. Ein Ende, das während Corona seinen Anfang nahm. „Ich habe so viel Herzblut rein gesteckt, schlagartig ist alles weg“, erzählt Schneller. Vergangenen Freitag war der letzte Tag. Für ihn sei das tragisch, hängen doch so viele Erinnerungen daran. Schneller flitzte schon als Bub durch das Café.

Kult in der Maxvorstadt: Kabarettist Gerhard Polt kam schon als Kind ins Café „Schneller“

Als Sohn des Inhabers habe er sogar Croissants und Kuchen in den Kindergarten mitnehmen dürfen, erzählt er. Sein Großvater hatte die Konditorei vor knapp 100 Jahren übernommen, dann folgte sein Vater – und vor rund 25 Jahren kam dann Simon zum Zug. Drei Generationen Café und Konditorei. Seit 1884 steht das Café am selben Fleckerl in der Maxvorstadt. Während sich vieles drum herum veränderte, Läden moderner und mondäner wurden, blieb das „Schneller“ so wie es war.



Seit knapp 140 Jahren gibt es das Café an der Amalienstraße – die Nachbarn wechselten. © privat

Kabarettist Gerhard Polt (81) war als Kind hier, erlebte einige Anekdoten. Das Café habe es damals nicht leicht gehabt, erzählte Polt voriges Jahr bei einem Rundgang durch das Viertel seiner Kindheit einem Reporter unserer Zeitung. Neben dem Haus sei damals ein Fischladen gewesen: „Der Gestank ist über die Prinzregententorte hinweggezogen. Die Schnellers haben gelitten unter dem“, erinnert sich Polt. Irgendwann sei dann eine Bank in den Fischladen gezogen, die Großmutter sagte dann: „Geld stinkt nicht.“



Kabarettist Gerhard Polt wuchs in der Nähe auf und verbindet Kindheitserinnerungen mit dem Café. © Marcus Schlaf

So wie der Humorist haben viele Münchner Erinnerungen an das Café – vor allem Studenten (siehe Kasten) – von denen viele vor und nach Vorlesungen – manchmal auch während dessen – vorbei schauten.



Während Corona blieben die Studenten - das Geschäft brach ein

Doch dann kam Corona. Hörsäle und Bibliotheken waren zu – die Studenten blieben aus, der Umsatz brach ein. „Aus diesem Loch bin ich nicht mehr herausgekommen“, so Schneller. Auch nach der Pandemie sei es nicht wirklich besser geworden. Zuletzt habe er nur noch ein Drittel des Umsatzes gemacht.

Gleichzeitig seien die Preise gestiegen. „Irgendwann ging es nicht mehr.“ Bis Ende des Monats muss nun alles raus. Schneller will alles einlagern. Die Hoffnung bleibt, vielleicht irgendwo wieder ein Café zu eröffnen. Vielleicht mit dieser unvergesslichen Holztheke.