Das sind die beliebtesten Einkaufszentren Deutschlands – bestes aus München schafft es nur auf Platz 20

Von: Lucas Sauter Orengo

Viele Menschen, viele Läden: Einkaufszentren erfreuen sich großer Beliebtheit. Eine Studie soll jetzt die beliebtesten Deutschlands zeigen. Das „pep“ in München, wie hier auf dem Bild zu sehen, belegt keine Top-Platzierung. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Welches ist das beliebteste Einkaufszentrum in Deutschland? Eine aktuelle Studie will diese Frage jetzt beantwortet haben. Ein Münchner Zentrum schafft es gerade so in die Top 20.

München - Gerade dieser Tage erfreuen sie sich großer Nachfrage: Einkaufszentren. Für viele sind sie der ideale Ort, um möglichst effektiv und ohne großen Zeitaufwand sämtliche Weihnachtspflichten zu erledigen, ohne dafür kreuz und quer durch Innenstädte flanieren zu müssen. Für andere sind sie jedoch Sinnbild gefühllosen Kommerz-Wahnsinns. Trotz geteilter Meinungen in der Bevölkerung locken die Zentren auch in München tagtäglich tausende Menschen - ob zum Shoppen, Speisen oder schlichtem Zeittotschlagen. Doch welches Zentrum ist in der Landeshauptstadt eigentlich das beliebteste? Ein aktuelles Ranking soll zeigen, wer die Nase vorn hat.

Bestes Einkaufszentrum in Deutschland: Münchner Sieger erst auf Platz 20

Erstellt wurde der deutschlandweite Vergleich von „testberichte.de“. Voraussetzung für die Berücksichtigung waren dabei mindestens 100 Google-Bewertungen. Auch wurde das Einkaufszentrum als Ganzes betrachtet, nicht einzelne Läden oder Teile des Zentrums. Bei gleichem Bewertungsschnitt eines Einkaufszentrums wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet - je mehr, desto besser, so die Erklärung der Tester.

Bestes Einkaufszentrum in Deutschland: Drei ostdeutsche Teilnehmer auf dem Podium

Test-Sieger aus München wurden die Pasinger Arcaden (bundesweit Platz 20). Somit machen die Pasing-Arcaden, die mit einer Verkaufsfläche von 39.000 Quadratmetern das viertgrößte Shoppingcenter in München sind, vor den Riem-Arcaden (Platz 26), dem Pep-Einkaufscenter Neuperlach (Platz 62) und dem Olympia-Einkaufszentrum (Platz 67) sowie den Stachus-Passagen (Platz 83) das Rennen in der Landeshauptstadt.

Schneidet unter den Münchner Einkaufszentren am besten ab: Die Pasing Arcaden. © IMAGO / imagebroker

Deutschlandweit machten übrigens drei ostdeutsche Einkaufszentren den Sieg unter sich aus: Auf Platz 1 liegt die Mädler-Passage in Leipzig, gefolgt von Speck‘s Hof in Leipzig auf Platz 2 sowie die Altmarkt-Galerie in Dresden (Platz 3).

