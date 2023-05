„Versteht keiner“: Münchnerin (18) bekommt saftige Corona-Strafe zwei Jahre später

Empörung über Bußgeldbescheid aus 2020

+ © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa Die damals 15-Jährige Sophia traf sich 2020 mit Freunden an einem Park. Zweieinhalb Jahre später muss sie dafür Strafe zahlen. (Symbolbild: dpa) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Lea Warmedinger schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Zweieinhalb Jahre nachdem sie sich mit Freunden im Freien traf, bekommt die 18-jährige Sophia eine satte Strafe. Ihre Familie und Münchens Stadträtin Gassmann sind empört vom verspäteten Bescheid.

München – Für große Empörung sorgte kürzlich ein Bußgeldbescheid der Stadt München, adressiert an die 18-jährige Sophia. Vor zweieinhalb Jahren traf sie sich mit Freunden im Freien – und soll nun dafür über 100 Euro Strafe bezahlen, berichtet die Bild.

Corona-Strafe mit zweieinhalb Jahren Verspätung: Sophia muss für Treffen im Freien 100 Euro zahlen

Susanne, die Mutter von Sophia, ist empört von dem Bescheid mit mehr als zwei Jahren Verspätung. „Das ist nicht nachvollziehbar“, sagt sie der Bild. Laut dem Bescheid des Kreisverwaltungsreferats (KVR), der am 8. Mai im Briefkasten lag, soll ihre Tochter 103,50 Euro für ein Treffen an Halloween 2020 bezahlen.

Die damals 14-jährige Sophia hatte sich am 31. Oktober an einem Park in der Nähe der Machtlfinger Straße mit Freunden getroffen. Demnach hatte sich die Schülerin eigentlich mit zwei Freunden verabredet, doch am Treffpunkt waren mehrere Jugendliche. Darum hatte wohl jemand die Polizei gerufen, die später Sophias Personalien aufnahm.

Bußgeldbescheid aus dem Jahr 2020: Mutter von 18-Jähriger will Einspruch einlegen

Der Vorwurf gegen die Jugendliche aus München-Sendling: Verstoß gegen § 25 Satz 2 Nr. 2 der 7. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. Laut dem Bescheid traf sich Sophia „mit 7 anderen Personen entgegen der geltenden Bestimmungen“. Die Verordnung, von der die Rede ist, existiert inzwischen nicht mehr.

„100 Euro für so einen Blödsinn“, sagt Sophias Mutter gegenüber der Bild. „Es war ja nicht in einem engen Partykeller, sondern draußen, wo die Ansteckungsgefahr gegen Null geht, wie Wissenschaftler heute bewiesen haben.“ Die 49-jährige Lehrerin will Einspruch einlegen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Corona-Strafe zwei Jahre später – Stadträtin Gassmann: „Das versteht doch keiner“

Auch CSU-Stadträtin Alexandra Gassmann äußert sich zum Bescheid, den sie für ungerecht hält. „Zweieinhalb Jahre später – das versteht doch keiner. So verlieren junge Menschen das Vertrauen in unseren Staat“, sagt sie gegenüber der Bild.

Ein Sprecher des KVR erklärt, dass es in der Corona-Zeit 66.000 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten gegeben hat. Normalerweise seien es 20.00, was der Grund für die lange Verzögerung gewesen sei. Verstöße gegen die Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen werden jedoch unabhängig von der Aufhebung aller Corona-Maßnahmen weiter verfolgt, sagt der Sprecher der Bild.

Insgesamt hat München durch die Verstöße gegen Corona-Maßnahmen fast 2,1 Millionen Euro an Bußgeldern eingenommen. Diese Bilanz zog das KVR bereits nach einem Jahr Pandemie. (lea)