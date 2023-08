Dauerregen geht weiter: Wasserstand der Isar in München überschreitet erste Meldestufe

Von: Lucas Sauter Orengo

Nach dem anhaltenden Regen der letzten Tage führt die Isar in München Hochwasser. Wo sich noch vor nicht mal einer Woche Menschen bei mehr als 30 Grad sonnten, fließt am Dienstagmorgen schlammbraunes Hochwasser. © Lucas Sauter Orengo

Der Wasserstand der Isar hat die Meldestufe 1 am Dienstagvormittag (29. August) überschritten. Mit einem Ende des Dauerregens wird am frühen Abend gerechnet.

München - Der Dauerregen in den vergangenen Tage hat die Pegel der Flüsse in Südbayern ansteigen lassen. Auch die Isar in München hat in der Nacht auf Dienstag, dem 29. August, die Meldestufe 1 überschritten. Die Hochwasservorhersagenzentrale der Isar hatte dies am Sonntag für die Landeshauptstadt prognostiziert. Eine Entspannung der allgemeinen Lage ist indes vorerst nicht in Sicht. Erst am frühen Abend, um 18 Uhr, endet die Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor anhaltendem und ergiebigem Dauerregen in Südbayern.

Dauerregen in München und der Region: Isar erreicht Meldestufe 1 im Stadtgebeit

Im Rest Bayerns verlief die Nacht derweil glimpflich. Vor allem am Inn, wo zwischenzeitlich sogar die Rede vom Erreichen der vierten Meldestufe war, hat sich die Lage entspannt. Die Wasserläufe in Rosenheim waren nach Mitternacht wieder rückläufig und auch in Wasserburg war mit Meldestufe drei der Höhepunkt erreicht. Mit einer höheren Meldestufe sei nicht mehr zu rechnen, heißt es vonseiten der Behörden. In Passau nähere sich der Scheitelbereich, also der Höhepunkt des Wasserstandes, der höchsten Meldestufe.

Die Isar in München führt Hochwasser: Am Dienstagmorgen, 29. August, lag der Messstand bei 2,60 Metern – zehn Zentimeter über Meldestufe 1. © Lucas Sauter Orengo

In München wird mit keinem dramatischen weiteren Anstieg des Isar-Pegels gerechnet. Um 7 Uhr am Dienstagvormittag lag der Messstand bei 260 cm, was eine Überschreitung von zehn Zentimetern der Meldestufe 1 bedeutet. Unter anderem in Passau dagegen warnt der Hochwassernachrichtendienst weiterhin vor „Überschwemmungen in bebautem Gebiet“.