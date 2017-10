David Garrett und Diana Damrau bei Klassik am Odeonsplatz

Dieses Mal sollte man besonders schnell sein, wenn man die besten Karten für Klassik am Odeonsplatz ergattern möchte - denn Münchens schönstes Klassik-Open-Air präsentiert 2018 zwei absolute Star-Solisten.

Die Sopranistin Diana Damrau tritt am 13. Juli 2018 mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Robin Ticciati auf. Einen Tag später, am 14. Juli 2018, feiert der weltbekannte Geiger David Garrett sein einziges Gastspiel in München 2018 gemeinsam mit den Münchner Philharmonikern und ihrem Chefdirigenten Valery Gergiev. Beim Sondervorverkauf vom 27. bis 29. Oktober können im Mercedes-Benz-Center München in der Arnulfstraße 61 (täglich 12 bis 18 Uhr) die begehrten Eintrittskarten mit einem Preisnachlass von knapp zehn Prozent erworben werden (19 € bis 78,30 €). Der offizielle Kartenvorverkauf beginnt am 6. November über München Ticket, BR-Ticket und die bekannten VVK-Stellen.

Das Auftaktkonzert am Freitag, den 13. Juli 2018, mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem jungen britischen Dirigenten Robin Ticciati ist eine der wenigen Gelegenheiten, Diana Damrau als international gefeierte Konzertsängerin in München zu erleben. Darüber hinaus wird Antonín Dvořáks Symphonie Nr. 9 e-Moll op. 95 „Aus der neuen Welt“ geboten. Am Samstag, 14. Juli 2018, gehört die Bühne den Münchner Philharmonikern unter Valery Gergiev, der bereits zum dritten Mal in Folge „Klassik am Odeonsplatz“ zur Chefsache macht. Exklusiv ist dabei Weltstar David Garrett zu Gast, der 2018 einen Klassik-Schwerpunkt einlegt. Er wird Peter I. Tschaikowskys Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 35 interpretieren. Nikolaj Rimskij-Korsakows „Scheherazade“ op. 35 rundet den Abend ab.

Klassik am Odeonsplatz steht für Musik auf höchstem Niveau in einzigartiger Atmosphäre. Seit der Gründung des hochkarätigen Klassik-Open-Airs im Jahr 2000 und danach regelmäßig ab 2002 treten an einem Wochenende im Juli auf einem der prachtvollsten Plätze Europas zwei Top-Orchester Münchens und weltberühmte Klassikstars auf. Veranstalter sind der Bayerische Rundfunk und die Landeshauptstadt München. Mercedes-Benz München ist Hauptsponsor von Klassik am Odeonsplatz. Die Veranstaltung hat eine Kapazität von 16.000 Plätzen und war in den letzten Jahren bereits im Vorfeld ausverkauft.

Weitere Infos unter www.klassik-am-odeonsplatz.de.