Demo in München: Menschenkette verbindet Botschaften von Ukraine und Russland

Teilen

Sichtbares Zeichen mit Symbolkraft: Die Demonstranten bildeten eine Kette durch die Stadt vom russischen zum ukrainischen Konsulat. © Michael Westermann

München schaut nicht tatenlos zu. Täglich gehen Menschen auf die Straße, um gegen den Ukraine-Krieg zu demonstrieren. Am Samstag kam es zu einer besonderen Aktion quer durch die Stadt.

Rund 2000 Menschen (angemeldet waren 3000) haben am Samstag um 12 Uhr bei Bibber-Temperaturen eine beeindruckende Menschenkette gebildet. Die Demonstranten standen Hand in Hand vom russischen Konsulat am Europaplatz über Treppen und Gehwege am Friedensengel vorbei und längs der Maximilianstraße bis zum Max-Joseph-Platz. Dort bog die Kette ab und schlängelte sich über den Viktualienmarkt zum Sendlinger Tor und weiter bis zur Lessingstraße in der Ludwigsvorstadt, wo sie ihren Ziel- und Endpunkt erreichte: das ukrainische Konsulat.

Teilnehmer der Menschenkette am Friedensengel. Sie haben Flaggen und Schilder mitgebracht. © Daniel Karman/dpa

München: Menschenkette verbindet Botschaften von Ukraine und Russland

Mehr als vier Kilometer misst die Strecke, trotzdem blieb die Menschenreihe weitestgehend geschlossen, nur an einigen Hauptstraßen mussten aus Sicherheitsgründen Lücken bleiben. Im Vorfeld waren im Internet Treffpunkte genannt worden, sodass die Aufstellung der Kette gut koordiniert werden konnte.

Schmähung am russischen Konsulat. © Daniel Karmann/dpa

München: „Ukraine und Russland sollen auf menschlicher Ebene verbunden sein“

Die Blicke der mit Plakaten und Fahnen gerüsteten Demonstranten waren ernst, die Symbolik wog schwer: „Die Ukraine und Russland sollen auf menschlicher Ebene verbunden sein“, erklärte Gunnar Kattenstroth. Er war der private Initiator der Aktion und resümierte: „Die Menschen waren dankbar für die Chance, ihre Meinung zu sagen und ihrem Unmut freien Lauf lassen zu können.“ Mitveranstalter Stephan Salat hatte im Vorfeld gesagt: „Wir wollen damit ein Zeichen der Verbindung setzen, denn nur so kann dieser Konflikt gelöst werden.“

Um 12.30 löste sich die Kette auf, die Demonstration verlief laut Polizei* friedlich. Rund 50 Demonstranten blieben aber noch vor dem russischen Konsulat.

Lesen Sie auch Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“ Normalerweise ist es ein freundlicher Nachbarschafts-Dienst, Pakete anzunehmen. In Berlin ist es dabei zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“

Kerzen am ukrainischen Konsulat. © Michael Westermann

Die Menschenkette war nicht die einzige Solidaritätsaktion für die Ukraine* in der Stadt. Ebenfalls am Samstag gab es einen Zug vom Karl-Stützel-Platz zum Odeonsplatz. Am Sonntag um 14 Uhr folgten etwa 4000 Teilnehmer dem Aufruf von „Pulse of Europe e.V.“ zu einer Demonstration auf dem Max-Joseph-Platz. PETER SCHLINGENSIEF *tz.de und Merkur.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA

Stiller Protest nahe dem russischen Konsulat. © Michael Westermann

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!