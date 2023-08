„Ich hasse Schwule“: Homosexuelles Ehepaar erlebt Schock-Begegnung in Münchner Fitness-Studio

Von: Adriano D'Adamo

Ein homosexuelles Ehepaar schildert eine schockierende Begegnung in einem Münchner McFit-Studio. Ein Mann habe sie bedroht und homophob beleidigt. McFit nimmt Stellung zu dem Fall.

München – Tatort: Eine McFit-Filiale in München am 25. Mai. Eigentlich wollten Maxim Lehwald (Name von der Redaktion geändert) und sein Ehemann nur trainieren gehen. Doch dann erlebte das schwule Paar eine Szene, die sie nie wieder vergessen werden. Nachfolgend die Schilderung von Maxim Lehwald:

Das Ehepaar wurde in einem McFit-Studio in München bedroht. © IMAGO/Rene Traut

Mitten im Trainingsbereich hörte Lehwald jemanden nach ihm rufen. „Bleib stehen!“. Ein anderer Mann kam auf ihn zu und fragte ihn, ob er homosexuell sei. „Tut mir leid, dass wir hier auch trainieren. Ich habe kein Interesse an dir“, antwortete Lehwald, bevor er den anderen Mann zur Seite schob und weiterging.

Ich hasse Schwule. Wenn du mich wieder anguckst, stecke ich dir die Stange in den Arsch.

Lehwalds Schilderung weiter: Der andere Mann wollte es dabei aber nicht belassen und geht auf Lehwalds Ehemann zu. Dann sollen diese beiden Sätze gefallen sein: „Ich hasse Schwule. Wenn du mich wieder anguckst, stecke ich dir die Stange in den Arsch.“

Als er den Vorfall dem Trainer melden wollte, erhielt er eine ernüchternde Antwort. „Macht hier keinen Stress“, soll der Trainer zu Lehwald gesagt haben. Als sein Ehemann die Polizei verständigen wollte, reagierte der Trainer. Er wollte den Vorfall melden und schauen, ob sie die Identität des anderen Mannes herausfinden können. Das Studio hat überall Kameras. Das sollte also schnell gehen, vermutete Lehwald.

Keine Hilfe von der Zentrale: Trainer lacht Opfer aus

Als er nach einigen Tagen immer noch keine Antwort vom Trainer bezüglich des Vorfalls erhielt, beschloss er selbst aktiv zu werden. Er kontaktierte die Zentrale von McFit in Berlin, die ihm aber auch nicht weiterhelfen konnte.

Nach einer Woche Wartezeit kontaktierte er zusammen mit einer Freundin die Leitung des Fitnessstudios. „Das war doch nichts. Ihr sollt nicht aus einer Fliege einen Elefanten machen“, war laut Lehwald die Antwort, die sie erhielten, bevor der Trainer den 51-Jährigen und seine Freundin ausgelacht haben soll.

Trotz Diskriminierung und Bedrohung: Fitnessstudio will Verträge nicht kündigen

Und die Geschichte geht noch weiter: Das Ehepaar wollte die eigenen Verträge beim Fitnessstudio kündigen und gaben den Vorfall als Begründung für einen außerordentlichen Kündigungsgrund an. Doch das Studio habe die Kündigung nicht angenommen.

„Es gab von unserer Seite aus mehrere Gesprächsversuche“: McFit äußert sich zum Vorfall

Auf eine Anfrage unserer Redaktion äußerte sich ein Pressesprecher von McFit zu dem Vorfall. „Wir distanzieren uns von jeden diskriminierenden, verletzenden oder ausgrenzenden Äußerungen.“ Das Studiopersonal sei dazu angehalten, bei Diskriminierung auf die Mitglieder zuzugehen.

Der Pressesprecher ging auch auf die Vertragssituation von Lehwald und den Vorfall vom 25. Mai ein. „Nach unserem Wissensstand haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bei dem von Ihnen geschilderten Fall dem Mitglied im Studio zur Seite gestanden. Darüber hinaus wurde der Vertrag des betroffenen Mitglieds wie gewünscht frühzeitig gekündigt. Es gab von unserer Seite aus mehrere Gesprächsversuche, Hilfestellungen und Angebote, von denen leider nicht Gebrauch gemacht wurde.“

Lehwalds Vertrag wurde zum 1. August gekündigt, der von seinem Ehemann bleibt bestehen. Das schwule Paar hat bis heute nicht in Erfahrung bringen können, wer der Mann war, der ihnen am 25. Mai die Lust am McFit für immer vergällte.

