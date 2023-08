„Mühsam, einen geeigneten Platz zu finden“: IAA-Protestcamp zieht in den Luitpoldpark

Von: Sascha Karowski

2021 hatte es ein Protestcamp auf der Theresienwiese gegeben. Dieses Jahr findet es im Luitpoldpark statt. © Klaus Haag

Die Stadt hat ein Protestcamp zur Internationalen Automobilausstellung (IAA) genehmigt. Es wird im September im Luitpoldpark errichtet.

München - Der Protest zieht in den Park: Das Demo-Camp gegen die Internationale Automobilausstellung (IAA) wird im September im Luitpoldpark aufgebaut. Das teilt der Veranstalter mit. Demnach habe das Kreisverwaltungsreferat nun final den Standort genehmigt.

Internationale Automobilausstellung (IAA) 2023 in München: Protestcamp zieht in den Luitpoldpark

Bereits bei der IAA 2021 hatte es ein vom Veranstalter als Bildungs- und Protestcamp deklariertes Camp gegeben, allerdings auf der Theresienwiese. Heuer rechnen die ehrenamtlichen Umweltschützer vom 5. bis 10. September mit rund 1500 Teilnehmern auf dem Gelände im Luitpoldpark.

„Für eine bessere Planbarkeit wollten wir die Standortfrage für unser Camp frühzeitig klären“, sagt Pressesprecherin Vanessa Probst. „Wir haben bereits vor Monaten das Gespräch mit dem Kreisverwaltungsreferat gesucht, wodurch wir konstruktiv kooperieren konnten.“

Internationale Automobilausstellung (IAA) 2023 in München: Suche nach Platz für Protestcamp ärgerte die Veranstalter

Zunächst hatte das Referat den Bavariapark als Camp-Standort festgelegt, die Zusage allerdings aufgrund einer bis dahin unbekannten Sonderauflage für die Nutzung des Parks zurückgezogen. „Das hat uns schwer an die Situation vor zwei Jahren erinnert, als wir aufgrund schikanierender Auflagen immer wieder am Aufbau unseres Mobilitätswende-Camps gehindert wurden“, sagt Probst.

Den Autokonzernen werde stattdessen zum wiederholten Male der rote Teppich ausgerollt. Die Stadt und die öffentlichen Plätze würden als Tribüne für die Profitinteressen der Automobilindustrie missbraucht. „Dass es so mühsam ist, einen geeigneten Platz für unseren demokratischen Protest zu finden, ist dem Ausverkauf unserer Versammlungsorte an die IAA geschuldet“, sagt Probst. „Das sagt viel über die Prioritäten der Staatsregierung und der Landeshauptstadt aus.“

Internationale Automobilausstellung (IAA) 2023 in München: Am 10. September rufen die Gegner zur Demo auf

Das Camp im Luitpoldpark werde ein diverses Alternativprogramm zur IAA bieten. Zudem werde in der Innenstadt, direkt an den Ausstellungsorten, auf eine klimagerechte Mobilitätswende hingewiesen. Ferner ist am 10. September, ab 11 Uhr, eine Großdemonstration geplant, die im Luitpoldpark starten soll.