Denkmal-Streit in Schwabing: Eigentümer will schicke Villa abreißen – doch Stadt stellt sich quer

Von: Andreas Thieme

Richter sahen sich das Denkmalshaus in der Königinstraße an © SIGI JANTZ

Die Schwabinger Königinstraße ist Schauplatz eines jahrelangen Denkmal-Zoffs: Ein Münchner will seine Villa abreißen lassen. Weil die Stadt ihn nicht lässt, hat er jetzt geklagt. Gutachter spielen nun wohl die entscheidende Rolle.

München – Dichter Regen liegt über der Königinstraße am Englischen Garten. Aber Richter Josef Beil hält das nicht ab: Mit seinen Kollegen vom Münchner Verwaltungsgericht erscheint er gestern Morgen trotz Mistwetter pünktlich um 9 Uhr zu einem Augenscheintermin einer alten Stadtvilla. Zu klären ist die millionenschwere Frage: Steht dieses Haus unter Denkmalschutz – oder eben nicht?



Darüber streitet der Eigentümer des Wohnhauses seit Jahren mit der Stadt München – mittlerweile auch vor dem Verwaltungsgericht. Denn der Kläger möchte das dreistöckige Haus, das in den Jahren 1928 und 1929 in der Maxvorstadt gebaut worden ist, gerne abreißen lassen. Doch das verbietet die Stadt: Aus denkmalrechtlichen Gründen ist die erforderliche Erlaubnis für den Abriss nicht erteilt worden. Dagegen wehrt sich der Eigentümer nun auf dem Rechtsweg.

Schwabinger will seine Villa abreißen lassen – Umbau für behindertes Kind sei nötig

Zu unserer Zeitung sagt der Eigentümer, der anonym bleiben will: „Ich möchte ein Mehrgenerationenhaus aus dem Gebäude machen.“ Sein jüngster Sohn sei behindert, daher wären Umbauten am Haus notwendig. 2015 habe er das Haus gekauft. „Damals wurde mir gegenüber beteuert, dass es nicht unter Denkmalschutz gestellt werden wird.“ 2017 sei dieser Schritt dann aber dennoch erfolgt: Seither ist das Gebäude in die offizielle Denkmalliste der Stadt aufgenommen worden. „Leider können wir nun gar nicht selbst dort wohnen“, sagt der Eigentümer. Den Abriss verwehre ihm die Stadt.

Am Nachmittag wurde der Zoff dann im Verhandlungssaal fortgesetzt. Die bange Frage dort: Wann gilt ein Haus als Denkmal - und wann nicht? Die entscheidende Rolle spielt dabei, ob das Gebäude wegen einer geschichtlichen, künstlerischen oder städtebaulichen Bedeutung tatsächlich ein Denkmal ist. Das ist jedoch bislang noch heiß umstritten.

Denkmal-Zoff: Weil die Stadt den Abriss zulässt, muss jetzt das Verwaltungsgericht verhandeln

Zu einem Urteil kam es am Verwaltungsgericht gestern Nachmittag noch nicht. „Die zuständige Kammer wird voraussichtlich zunächst ein Sachverständigengutachten zur denkmalfachlichen Bewertung des Gebäudes einholen“, sagt Sprecher Dr. Matthias Prinzler.

So oder so: Der Schwabinger Eigentümer will weiter für sein Haus kämpfen. In der Königinstraße 26 zu wohnen, bleibe sein Ziel. Eventuell wird der Fall, selbst wenn er nun demnächst vom Verwaltungsgericht noch entschieden werden wird, sich aber noch über weitere Jahre hinziehen. Denn auch die nächste Instanz in Form des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes (VGH) in der Ludwigstraße könnte hier noch bemüht werden. Schließlich geht es für den Eigentümer um Millionen sowie um sein Zuhause- und für die Landeshauptstadt München um hohe Werte mit Tradition.

