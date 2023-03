Der Baum-Boom im München: Wie die Stadt 500 000 neue Gewächse pflanzt - und wie viel schon geschafft ist

Von: Sascha Karowski

Marion Schöne, Kristina Frank und Verena Dietl (v.li.) pflanzen den ersten von 25 neuen Bäumen im Olympiapark. © Schlaf

Die Stadt arbeitet weiter an dem Projekt, 500 000 Bäume in fünf Jahren zu pflanzen. Seit 2021 sind 220 000 neue Gewächse gesetzt worden.

München - Münchens Baumbilanz befindet sich auf dem aufsteigenden Ast! Seit 2021 hat die Stadt auf ihren Flächen 220 000 Bäume gepflanzt - allerdings nicht ausschließlich im Stadtgebiet, sondern auch in Forst Kasten oder in Moosinning. Allein in diesem Jahr sollen noch rund 80 000 Bäume dazukommen, davon etwa 40 000 Bäume im Truderinger Wald und in der Moosschwaige in Aubing.

Der Baum-Boom im München: 500 000 Bäume in fünf Jahren - Gesamtprojekt kostet 8,5 Millionen Euro

Und auch im Olympiapark wird gegraben. Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) und die Park-Chefin Marion Schöne haben am Dienstag (28. März) den ersten von 25 Bäumen eingesetzt. Das alles ist Teil des Projektes „500 000 Bäume in 5 Jahren“, das die Stadt 2021 gestartet hat. 8,5 Millionen Euro wird München dafür hinblättern.

Die neuen Bäume sollen sukzessive Fichten ersetzen, da diese mit den He-rausforderungen des Klimawandels nicht gut zurechtkommen. Die Arten sind dabei abhängig vom jeweiligen Standort, Boden- und Lichtverhältnissen. Unter den neuen Bäumen finden sich Eichen, Linden, Hainbuchen, aber auch heimische „Exoten“ wie beispielsweise Elsbeere und Speierling. Im Olympiapark ist am Dienstag ein mehrstämmiger Bergahorn gesetzt worden.

Der Baum-Boom im München: „Wir brauchen mehr Bäume für das Stadtklima und als Naherholungsraum“

„München braucht mehr Bäume - für das Stadtklima und als Naherholungsraum“, sagt Dietl. Außerdem würden sie CO2 binden und Sauerstoff freisetzen. „Als Bürgermeisterin setze ich mich dafür ein, dass die Stadt und ihr Umland grüner und waldreicher werden. Und als Aufsichtsratsvorsitzende der Olympiapark München GmbH freue ich mich sehr, dass nach dieser Pflanzaktion 25 Bäume die Anlagen des Olympiaparks bereichern werden.“

Dabei ist die Stadt nach wie vor auf der Suche nach weiteren Aufforstungsflächen, der Platz innerhalb von Münchens Grenzen ist schließlich begrenzt. „Die Aufgabe, Flächen um und vor allem in München zu finden, wird nicht leichter“, sagt Kommunalreferentin Frank. „Deswegen haben wir uns auch an die Olympiapark München GmbH gewandt, mit der Bitte, uns bei unserem Projekt zu unterstützen. Jeder Baum zählt!“

Der Baum-Boom im München: Stadt sucht weiter nach Flächen zum Aufforsten

Tatsächlich sei es auch im Olympiapark gar nicht so einfach, Plätze für neue, zusätzliche Bäume zu finden, sagt Park-Chefin Schöne. Denn für die Bepflanzung des Parks wurde vor über 50 Jahren ein Regelwerk entwickelt, in dem genau bestimmt ist, welcher Baum oder Strauch wo stehen darf. Aber Schöne ist zuversichtlich: „Aber wie heißt es so schön: Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und es freut mich, dass wir einen gefunden haben.“