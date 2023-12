„Der dümmste (und längste) Tag meines Lebens“: Mann erzählt von seinem Abenteuer in Münchens Schneechaos

Von: Lisa Metzger

Verpasste Termine, abgesagte Flüge, ausgefallene Züge: Unzählige Menschen saßen wegen des Wintereinbruchs in Bayern fest. Einer erzählt von seinem turbulenten Abenteuer.

München – Es hätte alles so einfach laufen können, wenn – ja, wenn da nicht das Wetter gewesen wäre. Überzeugt davon, dass es schon nicht so schlimm werden würde mit dem Schnee, waren auch an diesem Wochenende (1. bis 3. Dezember) recht viele Menschen unterwegs. Doch nicht alle kamen letztlich rechtzeitig an ihrem Zielort an. Der Nutzer „Legordian“ schreibt auf der Plattform „reddit“ über einen ganz besonders denkwürdigen Tag im verschneiten München.

Alles begann damit, dass der Rheinländer für einen Geschäftstermin am Freitag, 1. Dezember, nach München reisen musste. Da dieser Termin, der nicht per Videoschalte, sondern in Person gehalten werden musste, entschied er sich für das Flugzeug als schnellstes Transportmittel. Alles halb so wild – nachmittags mit dem Flieger schnell hin, abends zurück. So war zumindest sein Plan.

Wintereinbruch in Bayern: Videotermin im Terminal des Flughafens

Schneechaos auf der Rollbahn: Der Betrieb am Münchner Flughafen wurde bis Sonntag 6 Uhr eingestellt. © Karl-Josef Hildenbrand /dpa picture alliance

„Dann kurz vor Boarding: 1h Verspätung“, schreibt Legordian. „Ok, macht nichts, hab ja Puffer eingeplant. Nach der Stunde dann am Gate, weiter Verspätung, immer noch im Rahmen. Ankunft jetzt gegen 16:00 Uhr, sollte noch passen.“ Doch bereits hier kam ihm der erste leise Verdacht, dass es vielleicht nicht so clever wäre, in den Flieger zu steigen. „Aber es sah noch gut aus“, schreibt er und stieg in die Maschine.

Doch sein Flug verzögerte sich abermals. Als er schließlich in München angekommen war, war es bereits so spät, dass er es unmöglich pünktlich zum Termin noch rechtzeitig geschafft hätte, berichtet der Nutzer. Kurzerhand beschloss er den Termin einfach doch per Videoschalte zu halten – vom Terminal des Flughafens.

Eine lange Rückreise mit vielen Höhen und Tiefen

Etwas sinnlos war der Ausflug dann schon, dachte sich der Nutzer im Nachhinein. Doch immerhin – sein „Rückflug um 21.30 Uhr“ scheint pünktlich zu sein. Doch da ahnte er noch nicht, welche Tortour ihm bevor stand.

Für Legordian beginnt eine wilde Nacht aus verpassten Bussen, fehlenden Taxis und interessanten Begegnungen. Seine Reise endet erst am nächsten Tag um 20.30 Uhr – eine Reise, die er so schnell wohl nicht wieder vergessen sollte. „Und alles für ein Meeting, dass ich per Webex gemacht habe“, sagte er abschließend. Für den nächsten Termin wird er das vielleicht doch vorziehen.

