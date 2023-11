Paukenschlag zum Auftakt der EM 2024 geplant: Ed Sheeran auf der Theresienwiese – Konzert und Fan-Fest

Von: Sascha Karowski

Zur Eröffnung der Fußball-EM in Deutschland soll Ed Sheeran in München spielen - und zwar nicht irgendwo, sondern auf der Theresienwiese.

München - Ed Sheeran soll am 12. Juni in München spielen - und zwar auf der Theresienwiese. Eine entsprechende Anfrage liegt im Referat für Arbeit und Wirtschaft vor und wird derzeit in den betroffenen Bezirksausschüssen behandelt. Demnach geht es nicht um ein Konzert, sondern um ein Fan-Fest als Auftakt für die Fußball-Europameisterschaft, die im kommenden Jahr, vom 14. Juni bis 14. Juli, in Deutschland ausgetragen wird. Das Eröffnungsspiel findet in München statt.

Ed Sheeran auf der Theresienwiese: Standort ist offenbar alternativlos, weil Olympiastadion keinen Termin frei hat

Die Verwaltung schlägt die Theresienwiese als Standort vor, weil das Olympiastadion zu diesem Zeitpunkt keine Termine frei hat. Wie unserer Redaktion erfahren hat, soll dort die Band ACDC spielen. Wie es in der Vorlage weiter heißt, sei der Standort Theresienwiese essenziell, um die Eröffnungsveranstaltung in München zu sichern. Stimmt die Politik nicht zu, bestehe die Gefahr, das Fan-Fest an eine andere Metropole zu verlieren. Unter anderem werden noch EM-Spiele in Berlin, Frankfurt und Hamburg ausgetragen.

Zuletzt hatte die Band Rammstein Interesse an einem Konzert auf der Theresienwiese bekundet - und zwar an Silvester. Das Vorhaben scheiterte jedoch am Sicherheitskonzept (wir berichteten). Das Konzert war aber politisch umstritten.

Ed Sheeran auf der Theresienwiese: SPD-Chefin findet die Idee gut - „Wäre ein schöner Auftakt zu den Fanfesten“

Grünen-Stadträtin Sibylle Stöhr, die auch Vorsitzende des BA Schwanthalerhöhe ist, sagte auf Anfrage, grundsätzlich stünde sie dem Vorschlag offen gegenüber. Es brauche jedoch noch weitere Details, um das Thema abschließend zu bewerten. SPD-Chefin Anne Hübner sagte unserer Redaktion: „Die Stadt hat gezeigt, dass sie Großveranstaltungen kann, bei der WM 2006 oder im vergangenen Jahr bei den European Championships. Wir freuen uns deshalb schon sehr auf die EM.“ Ein Konzert im Vorfeld des Eröffnungsspiels auf der Theresienwiese fände sie in diesem besonderen Fall in Ordnung. „Das wäre ein schöner Auftakt zu den Fanfesten in der Stadt.

