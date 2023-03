Der Friedensengel: Sechs Fakten zu Münchens Wahrzeichen, die garantiert nicht jeder kennt

Von: Christian Einfeldt

Teilen

Damals vs. heute: Der Münchner Friedensengel – links, seine Einweihungsfeier am 16. Juli 1899 – prägt seit Jahrhunderten das Stadtbild Münchens. © Stadtarchiv München und imagebroker/jochim/Imago

Der Friedensengel gilt als eines der größten Wahrzeichen Münchens. Ein Denkmal mit Symbolkraft: Die wichtigen Fakten zur Figur, die über die bayerische Landeshauptstadt wacht.

München – Seit 124 Jahren wacht der Friedensengel weithin sichtbar über München. Vom Isarhochufer in Bogenhausen blickt die der griechischen Siegesgöttin Nike nachempfundenen Figur die Prinzregentenstraße hinunter nach Westen. Eingeweiht am 16. Juli 1899 entstand das Monument in einer Epoche mit Vorliebe für säkulare Hochbauten. Zuvor bekam 1873 Berlin seine 67 Meter hohe Siegessäule, 1889 Paris den 300 Meter hohen Eiffelturm.

1. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg: Münchner Friedensengel als Denkmal für den Friedensschluss

Die stolze Münchner Anlage mit Tempelhalle, einer 23 Meter hohen korinthischen Säule und dem in Bronze gegossenen sechs Meter hohem Standbild erinnert an den deutsch-französischen Krieg 1870/1871, aus dem Deutschland als Sieger hervorging. Aber der Engel mit fünf Meter Flügelspannweite und einem Grünzweig in der rechten Hand sollte nicht nur den Triumph im Krieg feiern, sondern auch die darauffolgenden 25 Jahre Friedenszeit.

2. Während des Zweiten Weltkrieges: München in Schutt und Asche – Friedensengel bleibt verschont

Wie durch ein Wunder blieb die vom Volksmund rasch „Friedensengel“ getaufte Siegesgöttin vom Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs, der halb München in Schutt und Asche legte, verschont. Allerdings versah man während der Luftangriffe die wegen ihrer Blattgoldvergoldung sehr auffällige Figur mit einem Tarnanstrich.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

3. Anfang der 1980er Jahre: Warum die dreieinhalb Tonnen schwere Figur demontiert werden musste

Vom Sockel gehoben wurde der von der Stadt München und dem damaligen bayerischen Herrscherhaus gestiftete Engel erst viel später. Wegen drohender Absturzgefahr demontierte man 1981 die dreieinhalb Tonnen schwere Jugendstil-Statue. Dabei kam es zu zusätzlichen Beschädigungen der Figur, sodass die Restaurierungsarbeiten schließlich über zwei Jahre dauerten. Das Standbein und die Flügel mussten erneuert werden. Die Feder-Schwingen des Engels ragen seitdem ein wenig steiler in den bayerischen Himmel.

4. Vergoldet für die Zukunft: 1999 bekommt der Münchner Friedensengel einen neuen Anstrich

Zur Hundertjahrfeier 1999 wurde der Himmelsbote abermals aufpoliert und erhielt ein neues Kleid aus gleißendem Blattgold.

5. Friedensengel über München: Zwischen perfekter Filmkulisse und romantischen Treffpunkt

Das Areal mit Brunnenfontäne, Treppenanlage und Terrasse mit grandiosem Blick auf die Altstadt ist heute beliebte Kulisse für Foto- und Filmproduktionen und bei Sonnenuntergang romantischer Treffpunkt für Verliebte.

Lesen Sie weitere Münchner Bildergeschichten: München: Historische Fotos zeigen den Hauptbahnhof im Wandel oder Historisches Foto vom Odeonsplatz zeigt, wie sich Münchens Zentrum verändert hat

6. Friedensengelfest: Stadt München lädt jedes Jahr zur Party unter freiem Himmel ein

Volksfestartig und lautstark geht es am Friedensegel zu Silvester zu, wenn tausende Münchner dort mit Raketen, Böllern und reichlich Sekt das neue Jahr begrüßen. Nicht ganz so turbulent, aber insbesondere von den Anwohnern aus Haid- und Bogenhausen gut besucht, ist das jährliche Ende Juli stattfindende Friedensengelfest, eine vergnügte Party unter freiem Himmel mit Bierausschank und Live-Bands.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.