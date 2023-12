Der Keller des Schreckens: Geheime Einblicke in die Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft

Von: Andreas Thieme

Anton Jofer leitete 26 Jahre die Asservatenkammer der Staatsanwaltschaft © SIGI JANTZ

In München kennt jeder Staatsanwalt seinen Namen: 26 Jahre lang war Anton Jofer (63) Chef der Asservatenkammer, wo die Justiz ihre Beweismittel lagert. Unserem Reporter gewährte er einen exklusiven Blick in die Kammer des Schreckens.

München - Vier Meter unter der Erde steht Anton Jofer (63) an einer zentimeterdicken Stahltür: „Hier lagern die Waffen“, sagt der Chef der Asservatenkammer. Kalaschnikow, Uzzi oder ein Präzisionsgewehr, das auf 300 Meter Entfernung einen Apfel trifft: Jofer hat so einiges gesehen in seiner Karriere, die 1997 bei der Staatsanwaltschaft München I begann. Mit zehn Kollegen wickelt er dort die Beweismittel wie Tatwaffen ab, die unter dem Strafjustizzentrum in bis zu 20 Räumen aufbewahrt werden, während ein Gerichtsverfahren läuft - und oft ganz entscheidend für die Aufklärung von Verbrechen sind.

Etwa 150000 Asservate hat Jofer im Bestand. „Man weiß morgens nicht, was passiert“, beschreibt er seinen Job. Täglich bis zu 130 neue Beweismittel werden bei ihm abgegeben. Neben Waffen oft Drogen, Handys oder auch Teddybären, die Kriminelle mit versteckter Kamera ausgerüstet haben. „Das muss alles ausgewertet werden“, sagt Jofer - und dreht sich dann zur Wand in seinem Büro. Regalweise lagern dort rund 5000 CDs - gefälschte Bilanzen oder betrügerische Daten, die alle bei Ermittlungen gesichert worden sind.

München: Vier Meter unter der Erde lagert die Staatsanwaltschaft ihre Beweismittel

Zwei Räume hat die Asservatenkammer allein für Drogen. Alle fein säuberlich verpackt in braune Umschläge. Was wie eine Poststelle aussieht, riecht beim Eintreten stechend. „Marihuana“, erklärt Jofer. „Nach Abschluss eines Verfahrens werden die Drogen verbrannt“, erklärt er. Alle vier bis sechs Wochen, natürlich unter Polizeibegleitung.

Sieht aus wie eine Poststelle, tatsächlich lagern hier aber die asservierten Drogen © SIGI JANTZ

Ist das etwa ein Prominame in Regal 14, links oben? Für solche Details „habe ich keine Zeit“, sagt Jofer streng. Er achte nur auf das Aktenzeichen, die Asservatennummer und die Verfügung des Staatsanwalts. Doch klar, die ganz großen Fälle: Die kennt er. „Ich war 1992 mit der Bereinigung im Mordfall Sedlmayr befasst.“ Aber kleinere Asservate verschwinden gedanklich in der riesigen Menge: Mehr als zwei Millionen Stücke hat die Staatsanwaltschaft in Jofers Amtszeit asserviert.

Diese ist nun zuende - nach mehr als 26 Jahren: Jofer geht in Ruhestand - und wagt einen Blick zurück. Die Hintergründe der teils schrecklichen Verbrechen habe er immer von sich weggehalten und „einfach meine Arbeit gemacht“. Leise, akribisch und voller Fleiß.

Die Kammer des Schreckens: In 20 Räumen werden Waffen, Drogen und Datenträger asserviert

„Früher kamen jede Woche zig Autoradios rein“, dafür interessiere sich heute niemand mehr. „Brutale Mengen“ gebe es dafür jetzt an EDV, denn immer mehr Straftaten werden am Computer begangen oder über das Internet. Die Tricks der Gangster kennt Jofer alle: Eine Colaflasche mit doppeltem Boden, wie Drogendealer sie benutzen. Lippenstifte mit Elektroschocker. Oder eine Gürtelschnalle mit Messereinsatz. Anekdoten, die ganze Bücher füllen könnten. Doch Jofer beteuert: „Ich habe noch nie außerhalb dieser Tür mit jemand über Inhalte meiner Arbeit gesprochen.“

Einst lernte er Koch, am Platzl in den Torgelstuben stand er am Herd. Mit 25 Jahren war er schon Küchenleiter bei Nestle. Dann brachte ein Spezl ihn zur Justiz: Jofer schaffte es vom einfachen Wachtmeister bis zum Amtmann im gehobenen Dienst, seit 1998 leitet er die Asservatenkammer. „Man muss alles im Kopf haben, Hunderte Sachen sortieren: Das lag mir. Für mich war das die Erfüllung“, sagt er.

Hand auf’s Herz: Ist nie was weggekommen? Jofer muss nicht überlegen: „Wir haben alles aufgeklärt.“ 48 Jahre lang hat er gearbeitet. Und jetzt? „Freue ich mich vor allem auf eins: Montagmorgen nicht mehr um 5 Uhr aufstehen.“ Zuhause warten seine Frau, ein Garten mit 17 Obstbäumen - und das alte Akkordeon, das seinen Besitzer kaum noch kennt. Anton Jofer lächelt. Er weiß ganz genau, wo es steht.