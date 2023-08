Polizei im Dauereinsatz: Festnahme nach spektakulärem Uhren-Raub – Mann in der Maxvorstadt niedergestochen

Von: Andreas Thieme

Nach dem spektakulärem Uhren-Raub in der Maximilanstraße wurde ein dritter Verdächtiger geschnappt, in der Maxvorstadt ein Mann niedergestochen und in Schwabing drei Frauen sexuell belästigt.

München - Der spektakuläre Raub am Freitag in der Maximilianstraße in München: Zwei Männer auf einem Motorroller entrissen einem 80-Jährigen seine Patek Philippe im Wert von 200.000 Euro. Heute teilte die Polizei mit: Zwei Täter sitzen bereits in Untersuchungshaft. Auch ein dritter wurde vorläufig festgenommen, dann aber wieder laufen gelassen. Es gäbe in seinem Fall „keinen Bezug“ zur Tat. Insgesamt 90 Einsatzkräfte waren am Freitag im Einsatz gewesen, um die Räuber zu schnappen.

Die Polizei hatte am Wochenende in München alle Hände voll zu tun (Archivbild). © Frank Hoermann/Imago

München: Mann überlebt Messerattacke in der Maxvorstadt, Passant greift Polizisten an

Auch in der Maxvorstadt kam es zu einem größeren Einsatz. Dort war ein Mann mit einem Messer niedergestochen worden. Laut Polizei hatte sich die Auseinandersetzung gegen 12.40 Uhr an einer Trambahnhaltestelle an der Dachauer Straße ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verletzte dabei ein 46-jähriger Rumäne einen 44-jährigen Polen am Rücken. Beide Männer sind ohne festen Wohnsitz. Weil ein schockierter Passant den Notruf wählte, konnte der Täter kurz darauf in einem Linienbus festgenommen werden. Das Opfer kam per Sanka schwer verletzt in eine Klinik und ist jetzt außer Lebensgefahr.

Bereits am Freitag hatte ein 50-Jähriger hat drei Frauen im Bus sexuell belästigt, nachdem sie am Scheidplatz zugestiegen waren. Als die Polizei ihn abführen wollte, griff er einen Beamten an - und kam daher sofort in Haft. Laufen gelassen wurde dagegen ein rabiater Fahrgast: Er wollte in der Nacht zu Sonntag in einem Nachtclub feiern gehen, doch das Taxi dorthin zahlte der 45-Jährige nach erfolgter Fahrt dann nicht. Als es zum Streit kam, bat der Taxler gegen 1.10 Uhr eine zufällig vorbeifahrende Streife um Hilfe. Polizisten nahmen den aggressiven Mann dann vorläufig fest, weil er einen der Beamten attackiert hatte. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige aber wieder entlassen.

