Bayerns Justizminister schlägt Alarm: „Geldautomaten-Sprengungen sind die Banküberfälle der Moderne“

Kampf gegen Bandenkriminalität

Der bayerische Justizminister Georg Eisenreich (CSU)

Weil die bundesweite Serie von Geldautomatensprengungen anhält an, fordert Bayern ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die jetzt notwendig werden. Justizminister Eisenreich benennt solche Taten als „Banküberfälle der Moderne.“

München - Auch im Großraum München haben die Gangster schon zugeschlagen: Geldautomatensprengungen sorgen immer öfter für großen Schaden - bundesweit hält die Serie an Taten weiter an. Dabei gehen die Täter zunehmend rücksichtsloser vor, kritisiert Bayerns Justizminister Georg Eisenreich (52, CSU). Sie setzten teils sogar aus militärischen Einsätzen bekannte Sprengstoffe ein „und gefährden damit Anwohner und Einsatzkräfte“.

Die bayerische Justiz fordert deshalb ein Maßnahmenbündel im Kampf gegen die häufig aus dem Ausland einreisenden Bandenkriminellen. „Geldautomatensprengungen sind die Banküberfälle der Moderne. Während traditionelle Banküberfälle stark abgenommen haben, hat sich die Zahl der Geldautomatensprengungen zwischen 2006 und 2022 bundesweit von 30 auf 493 mehr als verfünfzehnfacht“, sagt Eisenreich. „Vergangenes Jahr wurde in Deutschland durchschnittlich jeden Tag mindestens ein Geldautomat gesprengt. Das Strafgesetzbuch sieht für diese Fälle regelmäßig eine Freiheitsstrafe von einem bis zu 15 Jahren vor.“

Sprengung von Geldautomaten: Justizminister will harte Maßnahmen gegen Täter ergreifen

Um die Banden zu stoppen, bringt Bayern bei der 94. Justizministerkonferenz am kommende Woche i in Berlin einen speziellen Antrag ein. Hierin schlägt Eisenreich schlägt ein Drei-Säulen-Konzept im Kampf gegen Geldautomatensprengungen vor. In Säule 1 sollen Tatanreize reduziert werden: Banken und Automatenhersteller stünden in der Verantwortung, es den Geldautomatensprengern so schwer wie möglich zu machen. „Die Täter setzen teils immer aggressivere Sprengstoffe ein und gefährden damit Anwohner und Einsatzkräfte. Es ist wichtig, Tatanreize für Sprengungen möglichst zu reduzieren. Frankreich und die Niederlande haben beispielsweise Färbesysteme eingesetzt, um das Geld bei einer Sprengung unbrauchbar zu machen“, sagt Eisenreich.

+ Gesprengter Geldautomaten, hier bei der Sparkasse, hinterlassen großen Schaden. © IMAGO/Jochen Tack

Weine weitere Säule ist die Konzentration der Strafverfolgung bei einzelnen Staatsanwaltschaften. Geldautomatensprenger seien häufig Serientäter aus dem Bereich der Organisierten Kriminalität. Bei Tatserien von ein und derselben Bande sind regelmäßig eine Vielzahl verschiedener Tatorte und damit verschiedene Staatsanwaltschaften betroffen. „Eine dezentrale Verfolgung einzelner Taten durch verschiedene Staatsanwaltschaften wäre ineffektiv“, sagt Eisenreich.

Bandenkriminalität: Automatensprenger sind häufig Serientäter

„Deshalb ist es für eine effektive Strafverfolgung sinnvoll, Tatserien, die zeitlich, räumlich und personell in Verbindung stehen, bei einer Staatsanwaltschaft zu konzentrieren. Welche Erfolge damit erzielt werden können, zeigt ein großes Verfahren der Staatsanwaltschaft Bamberg.“ Dort wird seit Ende 2021 zentral gegen eine niederländische Bande ermittelt, der bislang mehr als 50 Sprengungen in Süddeutschland mit einem Gesamtschaden von mehr als zehn Millionen Euro zur Last gelegt werden. Bei einer großen Durchsuchungs- und Festnahmeaktion Ende Januar wurden in enger Zusammenarbeit mit den niederländischen und belgischen Behörden zahlreiche Haftbefehle vollstreckt.

Die dritte Säule, die Georg Eisenreich vorschlägt, ist die automatische Kennzeichenerfassung für Ermittlungszwecke zuzulassen. Hintergrund: Die Täter sind hochmobil. Ihr Markenzeichen seien schnelle Autos, mit denen sie über Autobahnen und Fernstraßen zu den Tatorten in Deutschland fahren und sich schnell wieder absetzen. Knapp jeder zehnte Geldautomat in Bayern ist nach einer Analyse des Bayerischen Landeskriminalamtes besonders gefährdet, da er z. B. nah an einer Autobahn oder einer großen Bundesstraße liegt.

Der Justizminister: „Ohne die richtigen Ermittlungswerkzeuge werden unsere Ermittlerinnen und Ermittler ausgebremst. Es ist des-halb wichtig, dass sie Fahrzeug-Kennzeichen auf den vermuteten An- und Abfahrtsrouten erfassen und zum späteren Abgleich aufzeichnen können.“ Die Strafprozessordnung erlaubt derzeit eine Kennzeichenerfassung u. a. für Fahndungen, nicht jedoch für Ermittlungen. Bereits im Frühjahr 2019 hatte die Justizministerkonferenz den Bund aufgefordert, eine Aufzeichnung auch für Ermittlungszwecke zuzulassen. „Der Bundesjustizminister ist aufgefordert, tätig zu werden, damit Organisierte Kriminalität besser bekämpft werden kann“, sagt Eisenreich.