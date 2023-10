Start der Herbstferien: Hierhin fliegen Münchner dieses Jahr am liebsten

Von: Lisa Metzger

Teilen

Die Herbstferien stehen vor der Tür und mit ihnen machen sich wieder viele Münchnerinnen und Münchner auf in den Urlaub. Welche Reiseziele dabei gefragt sind, verraten die Experten der Branche.

München – Es ist der letzte Schultag für viele Kinder und Jugendliche in Bayern. Wenn Freitagnachmittag, am 27. Oktober, die Schulglocke den Beginn der Herbstferien einläutet, heißt es für viele Familien Koffer packen und auf gehts. Die Herbstferien wollen schließlich genutzt werden – statt nur daheim auf dem Sofa zu sitzen, zieht es viele raus in die Welt.

Allein für die Woche der Herbstferien, vom 27. Oktober bis zum 5. November, haben die Airlines 8.376 Flüge für den Flughafen München angemeldet, sagt Corinna Born, Pressesprecherin des Flughafens München. „Wir rechnen mit 1,1 Millionen Passagieren. Insgesamt sind während den Ferien 196 Ziele nonstop ab München erreichbar“ – neben Inlandsflügen sind darunter 60 andere Länder.

Auch in diesem Sommer waren die Deutschen fleißig unterwegs. Die beliebtesten Reiseziele im Sommer 2023 waren aber geprägt von der Inflation. Für viele ist das Reisen teuer geworden.

Münchner Reiseziele in den Herbstferien: Warme Zielgebiete, wo Strandurlaub noch möglich ist

Und welche Reiseziele sind besonders beliebt? Der Reiseveranstalter FTI Touristik sieht bei seinen Buchungen den Trend auf dem Süden liegen. „Wir stellen fest, dass es unsere Gäste in den Herbstferien in besonders warme Zielgebiete auf der Kurz- und Mittelstrecke zieht, wo Strandurlaub auch zu dieser Jahreszeit noch gut möglich ist“, sagt Matthias Stempfle, Sprecher des Unternehmens.

Wer in den Herbstferien verreisen will, muss aber wie im Sommer das nötige Kleingeld haben. Wegen der stark angestiegenen Preisen wird Urlaub auch im Herbst teurer – dabei gibt es Orte, an denen es noch vergleichsweise günstige Flüge und Hotels gibt.

In den Herbstferien verreisen viele Menschen. Auch die Münchner sind unterwegs. Wohin es 2023 geht, verraten die Experten der Branche. © Imago/imagebroker/Marica van der Meer/Bihlmayerfotografie/Nedrofly Stock/IPA Photos/Canva Collage

Unter den fünf beliebtesten Reisezielen der Kunden von FTI gehören „Antalya an der türkischen Riviera, das ägyptische Badeparadies Hurghada, Dubai sowie Fuerteventura und Teneriffa auf den Kanaren.“ Die ersten drei seien auch unter den Münchner Kunden besonders beliebt. „Außerdem auch Malta und Zypern. Bei milden Temperaturen herrschen dort während der Herbstferien perfekte Bedingungen, sowohl für Baden am Strand als auch für Sightseeing und sportliche Aktivitäten“, sagt Stempfle.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Lufthansa: Südliche Städte-Trips bei Münchner Kunden beliebt

Auch die Fluggesellschaft Lufthansa bestätigt diese Tendenz: „Zypern, die griechischen Inseln und Spanien sind bei den Europazielen besonders beliebt“, sagt Bettina Rittberger, leitende Sprecherin der Lufthansa für Süddeutschland. Aber auch Städtereisen in südliche Gebiete seien während der Herbstferien bei den Kunden der Lufthansa besonders beliebt. Darunter seien vor allem „Rom, Neapel, Bari, Florenz, Porto, Lissabon, Faro und Thessaloniki und Athen“.

„Weltweit sind die USA und Südafrika beliebt“, sagt Rittberger. Von den Reisezielen, die von München aus besonders oft angeflogen werden, steht „die USA auf Platz eins, gefolgt von Indien, Delhi und Bombay.“ Im Vergleich zu den Vorjahren, die durch die unsichere Reiselage aufgrund von der Pandemie geprägt waren, merke man, dass die Kunden inzwischen wieder langfristig buchen, sagt Rittberger.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.