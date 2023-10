Lange Nacht der Museen in München: Jüdisches Museum sagt Teilnahme ab

Von: Sabrina Proske

Teilen

Das jüdische Museum in München hat am Samstag, 14. Oktober, außerplanmäßig geschlossen. © Robert B. Fishman/Imago

Das Jüdische Museum in München nimmt nicht an der Langen Nacht der Museen teil. Grund dafür sind die Ausschreitungen in Israel. Eine aktue Bedrohungslage für das Museum besteht jedoch nicht.

München - Das Jüdische Museum wird in diesem Jahr nicht an der Langen Nacht der Museen teilnehmen, wie der Veranstalter auf seiner Homepage mitteilt. Der Grund dafür liegt in der aktuellen Eskalation im nahen Osten. Museumsdirektor Bernhard Purin erklärte gegenüber IPPEN.MEDIA, dass es aktuell keine konkreten Hinweise auf eine Bedrohungssituation gebe. Vielmehr sieht er das Problem in dem zu erwartenen Besucheransturm. „Bei so vielen Menschen würden sich riesige Schlangen bilden. Da können wir die Taschen gar nicht alle kontrollieren um auszuschließen, dass niemand was mit reinträgt, dass Gefahrenpotential hat“ erklärt er. In den vergangenen Jahren hätten jeweils etwa 2500 Menschen während der Museumsnacht das Jüdische Museum besucht. „Wir wollen auch keine Menschen verärgern, die ewig in der Schlage stehen.“

Das Jüdische Museum bleibt am Samstag, 14. Oktober, geschlossen. Hier im Bild die benachbarte Synagoge. © IMAGO/xdemerzel21x

Verständnis, aber Bedauern: Jüdisches Museum fehlt als Highlight

Der Veranstalter Münchner Kultur zeigte Verständnis für diese Entscheidung. Pressesprecherin Karin Schörling äußerte sich gegenüber unserer Redaktion dazu: „Das ist sehr schade, aber komplett nachvollziehbar“, so Schörling. Natürliche fände man den Wegfall des Museums sehr schade, da es zu den Highlights der Nacht gehöre. „Es ist eins der größten städtischen Häuser.“ so Schörling. Trotzdem macht sie deutlich, dass eine so kurzfristige Absage nicht ungewöhnlich ist. „Dass ein Haus kurz vor knapp nicht teilnehmen kann, ist keine Seltenheit. Damit muss man als Besucher rechnen.“

Für die Lange Nacht der Museen richtet die MVG Sonderlinien ein.

Sprecher der Israelitischen Kultusgemeinde warnt vor Angstsschürung

Die Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern reagierte zunächst zurückhaltend auf die Entscheidung des Jüdischen Museums. Man müsse das aber so akzeptieren und könne sich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht weiter dazu äußern. „Überall bei uns herrscht Ausnahmezustand. Das muss sich erst Mal wieder beruhigen.“ so Pressesprecher Richard Volkmann. „Jedes falsche Wort könnte noch mehr zur Angstsschürung beitragen“ hieß es weiter.

Das Museum kann am 14.10.2023 tagsüber zu regelmäßigen Besucherzeiten besucht werden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.