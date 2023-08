Die Automesse IAA kommt im September nach München: Das passiert während des Events in der Stadt

Von: Julian Limmer

Teilen

Die Innenstadt wird während der IAA zur Eventfläche - wie bereits vor zwei Jahren. © Michaela Rehle

Stände, Bühnen und Teststrecken: Die Automesse IAA MOBILITY kommt zum zweiten Mal nach München. Sie wird vom 5. bis 10. September auf dem Messegelände und in der Innenstadt stattfinden. Gestern wurde das Programm der Messe vorgestellt.

Der klar Fokus der IAA liege auf dem Erleben von klimafreundlicher und zuunftsgerichteter Mobilität“, sagte IAA-Chef Jürgen Mindel des Programms. Bei der IAA gehe es schon länger nicht mehr nur um Autos. Die Messe soll zudem „zum Anfassen und Ausprobieren“ einladen.

Das Event wird aus zwei zentralen Teilen bestehen: Zum einen findet auf dem Messegelände der kostenpflichtige IAA Summit (5. bis 8. September) statt, der sich hauptsächlich an Fachpublikum richtet. Unter anderem sollen dort mehr als 500 Redner aus verschiedenen Bereichen in sechs Hallen auftreten.

Über 150 Testfahrzeuge für Besucher in München

Daneben wird die Innenstadt zum Messegelände – dort wird der „Open Space“ (offener Raum) eingerichtet. Das kostenlose Angebot soll vom 5. bis 10. September mit „interaktiven und unterhaltsamen Elementen“ ein breites Publikum ansprechen, so Mindel. An vielen zentralen Plätzen der Stadt soll es Stände geben. Über 150 Testfahrzeuge werden für die Besucher bereitstehen – unter anderem von Audi, BWM, Porsche, Mercedes und Ford.

Highlights der Isar-Metropole: Münchens bekannteste Sehenswürdigkeiten und ihre Vorzüge Fotostrecke ansehen

Für die Testfahrten werden in der Innenstadt sechs Abfahrts- und Ankunftspunkte eingerichtet. Große Ausstellungsflächen in der Altstadt sind unter anderem in den Residenzhöfen, am Wittelsbacherplatz, am Max-Joseph-Platz und vor allem am Odeonsplatz und in der Ludwigstraße geplant – dort erstreckt sich die Ausstellungsfläche bis zur Ecke Schellingstraße.

An diesen Orten werden Ausstellungsflächen eingerichtet. © IAA

Außerdem wird es im Hofgarten Stände von Fahrradanbietern geben. Neu ist dieses Jahr eine Radl-Teststrecke durch den Englischen Garten, die Besucher vom Hofgarten und der Ludwigstraße mit Fahrrädern, E-Bikes und Lastenradln erreichen können. Sie führen auf zwei beschilderten Routen mehrere Kilometer durch den Park. Die Testwege sollen in der Zeit weiterhin für jeden befahrbar bleiben, erklärte Christine von Breitenbuch von der Messe. Am Königsplatz wird es zudem an drei Abenden (5., 7. und 9. September) Open-Air-Konzerte im Rahmen der IAA geben.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Verkehrsteilnehmer müssen mit Einschränkungen rechnen

Während der Veranstaltung sowie für den Auf- und Abbau wird es vom 30. August bis zum 14. September zu „unterschiedlichen Beeinflussung des Verkehrs kommen“, so von Breitenbuch. Der Teil der Ludwigstraße (Odeonsplatz bis Schellingstraße) bleibt in der Zeit beispielsweise gesperrt. Ausnahmen gelten für Anwohner und Lieferverkehr: Sie dürfen die Straße in der Zeit zwischen 23 und 9 Uhr weiterhin befahren. Auch am Königsplatz wird es Einschränkungen geben.

Mitglieder des Bezirksausschusses Maxvorstadt kritisierten das Konzept im Vorfeld: „In der jetzigen Form ist die IAA ein Mobilitätsverhinderungskongress“, sagt die Fraktionssprecherin der Grünen im BA, Sigrid Eck. Der Verkehr sei auch ohne die IAA schon an seine Grenzen gekommen. Sperrungen oder Umleitungen am Königsplatz und in der Ludwigstraße führten dazu, dass Anwohner in ihrem Alltag massiv behindert werden. Ähnliche Kritik kommt von der SPD: „Nach unserer Meinung gehört eine Messe aufs Messegelände und nicht in die Innenstadt“, sagt Felix Lang (SPD) vom BA. Vom Veranstalter heißt es, man habe mit den zuständigen Referaten der Stadt Konzepte erarbeitet, um für so wenig Einschränkungen wie möglich zu sorgen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.