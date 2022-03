„Schweren Herzens“: Nockherberg 2022 fällt wegen Ukraine-Krieg aus

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Wegen des Kriegs in der Ukraine fällt der Nockherberg dieses Jahr aus. © IMAGO/B. Lindenthaler

Wegen des Kriegs in der Ukraine wurde der Nockherberg 2022 abgesagt. Die aktuelle Situation ließe ein ausgelassenes Derblecken nicht zu.

München - Aufgrund des Kriegs in der Ukraine hat die Paulaner Brauerei entschieden, die Salvator-Probe in diesem Jahr abzusagen. Das teilte sie in einer Pressemitteilung mit. „Diese Entscheidung haben wir schweren Herzens getroffen“, so Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Brauerei. Der Nockherberg war dieses Jahr bereits verschoben worden.

Das heißt, in diesem Jahr wird es keine Fastenpredigt, kein Singspiel und kein Derblecken geben. Denn: In der aktuellen Situtation sei es nicht möglich „befreit miteinander und übereinander“ zu lachen.

Nockherberg 2022: Entwürfe hätten bereits vorgelegen

Der Entwurf für das Singspiel und für die Fastenpredigt von Maxi Schafroth hätten bereits vorgelegen. Die Salvator-Probe lebe allerdings von der entspannten und ausgelassenen Stimmung. Wegen des Kriegs in der Ukraine könne man momentan eine solche Veranstaltung nicht abhalten. Alternative Konzepte habe man zwar diskutiert. Allerdings habe man keines gefunden, das angemessen gewesen wäre.

Markus Söder kommentiert auf seinem Instagram-Kanal: „Die Absage des Nockherberg tut weh, ist aber die richtige Entscheidung in ernsten Zeiten. Besonders schade ist es für alle Künstler, die sich gut vorbereitet haben. Hoffentlich klappt es nächstes Jahr. Denn der Nockherberg ist ein ganz großes bayerisches Schauspiel.“

„In der aktuellen Situation halten wir es nicht für möglich, dass diese besondere Atmosphäre zwischen Gästen, Derbleckten und Künstlern entsteht und man befreit miteinander und übereinander lacht und manches ‚obischwoabt‘“, so Steinfatt. (hgr)

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.