Kuriose Szene an Bahnsteig nahe München: Mit dem Handtuch zur Sitzplatzreservierung?

Mit einem Handtuch zur Sitzplatzreservierung? Ein Jodel-User hat eine kuriose Szene an einem Bahnsteig um München fotografiert. © Screenshot: Jodel

Sitzplatzreservierung bei der Bahn? Ein Foto von einem Bahngleis um München zeigt jetzt eine ganz besondere „Variante“.

München - Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland unterwegs ist, braucht vor allem eins: Geduld. So zumindest ließe sich die Stimmung zusammenfassen, wenn es um die Mobilität auf der Schiene geht. Ob Fern- oder Nahverkehr, die Probleme mit der Pünktlichkeit scheinen von Nord bis Süd gleich zu sein. Auch in München hat der ÖPNV einen ähnlichen Ruf, die Verzögerungen rund um den Bau der zweiten Stammstrecke reihen sich in die Stimmungslage mit ein. Auf der beliebten Plattform „Jodel“ ist nun ein Bild aufgetaucht, das eine Szene an einem Bahngleis zeigt, und für Verwunderung sorgt.

München: Sitzplatzreservierung bei der Bahn - mit Handtuch?

Doch was ist zu sehen? Das Bild, aufgenommen von einem anonymen Nutzer, zeigt einen Bahnsteig nahe München. Wo genau ist unklar und wird aus dem Bild nicht deutlich. Dann das „Highlight“: Der Fotograf, der wohl selbst auf einer der Sitzgelegenheiten am Bahnsteig Platz genommen hat, zeigt die restlichen Plätze neben sich. Dort zu sehen: Ein Handtuch, platziert auf einem der Sitze. „Reservieren wir Deutschen inzwischen schon Sitze?“, fragt der Urheber ironisch.

Damit spielt der Urheber auf ein „uraltes“ Klischee an, das Deutsche seit jeher verfolgt. Die alte Geschichte, dass Deutsche im Sommerurlaub zu früher Stunde stets die Liegen rund um den Hotel-Pool mit ihren Handtüchern reservieren. Was genau hinter dem Bahnsteig-Foto steckt, ist unklar. Ein Lacher ist es aber definitiv.