Hightech-Offensive für Münchner Herzpatienten: Neuer Chefarzt im Herzzentrum verrät seine Pläne

Deutsches Herzzentrum München

+ © privat Stabwechsel bei zwei renommierten Wissenschaftlern, die sich schätzen: Professor Markus Krane (links) führt als neuer Direktor der Herzchirurgie im Deutschen Herzzentrum die langjährige Arbeit von Professor Rüdiger Lange (rechts) fort. © privat

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Beez schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Prof. Markus Krane wird neuer Chef der Herzchirurgie im Deutschen Herzzentrum München. Er plant eine Hightech-Offensive für die Patienten.

Der Chefarzt-Coup des Deutschen Herzzentrums ist unter Dach und Fach: Mit Professor Markus Krane wechselt ein Top-Wissenschaftler aus den USA als neuer Klinikdirektor der Herzchirurgie nach München. Der 46-Jährige kommt aus dem weltberühmten Krankenhaus der Yale University in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut an die Isar. Für Krane ist es gewissermaßen eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Denn der Mediziner hatte bereits von 2005 bis 2021 in dem renommierten Spezial-Klinikum an der Lazarettstraße gearbeitet, das zu den ersten Adressen der Republik in der Herzmedizin gehört. Krane war vor seiner Zeit in den USA bereits Stellvertreter von Herzchirurgie-Chef Professor Rüdiger Lange und gilt als dessen Wunschnachfolger.

Herzzentrum: Das sagt der scheidende Herzchirurgie-Chef über seinen Nachfolger

+ Ein Herz für die Kleinsten: Professor Rüdiger Lange, der im Sommer in den Ruhestand geht, hat am Deutschen Herzzentrum München auch tausende Kinder operiert, darunter den damals dreijährigen Maxim - hier auf dem Schoß seiner Mama Ekatharina. © Sigi Jantz

Lange, der zu den weltweit führenden Herzchirurgen zählt, geht im Sommer nach fast 24 Jahren als Klinikdirektor im Herzzentrum in den Ruhestand. Der 69-jährige Ausnahme-Operateur hat am Münchner Herzzentrum eine Ära geprägt, etwa 15000 zum Teil schwierigste Eingriffe vorgenommen. Allein in München operierte der gebürtige Bonner über 10000 Erwachsene und mehr als 2000 Neugeborene am Herzen. Nun soll Krane sein Erbe antreten: „Ich freue mich sehr darüber, dass Markus Krane aus Yale nach München zurückkommt. Er kennt unser Team bestens und wird hier gemeinsam mit unseren Kollegen vielen Patienten auch mit sehr schwierigen Erkrankungen helfen können. Ich bin mir sicher, dass alle zusammen einen tollen Job machen werden“, kommentiert Lange die Verpflichtung seines Nachfolgers.

Direktor des Herzzentrums: „Exzellenten Herzchirurgen und renommierten Wissenschaftler gewonnen“

Über Kranes Unterschrift unter den Dienstvertrag mit dem Bayerischen Wissenschaftsministerium zum einen und unter den Professorenvertrag mit der Technischen Universität München (TUM) zum anderen freut sich auch Herzzentrums-Chef Robert Siegert sehr: „Mit Herrn Professor Krane konnten wir einen exzellenten Herzchirurgen und renommierten Wissenschaftler gewinnen. Er kennt unser Haus bereits sehr gut und wird die international führende Schule der Herzchirurgie von Herrn Professor Lange am Deutschen Herzzentrum München sicher erfolgreich in die Zukunft führen“, sagte der langjährige kaufmännische Direktor des Herzzentrums unserer Redaktion.

Familienvater Krane tritt am 1. September seinen Job als neuer Herzchirurgie-Chef an

Auch Krane selbst ist glücklich über seine Rückkehr ans Herzzentrum. Er wird am 1. September seinen Dienst in München antreten. „Ich freue mich darauf, wieder in der alten Heimat zu sein und auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen. Ich kenne das Haus ja gut, habe am Herzzentrum schon meine Doktorarbeit im Jahr 2000 gemacht und weiß, dass eine tolle Aufgabe auf mich zukommt. Es ist mir auch eine Ehre, die Arbeit von Herrn Professor Lange fortsetzen zu dürfen“, sagte Krane im Gespräch mit Münchner Merkur und tz. Derzeit behandelt der 46-Jährige in Yale noch zahlreiche Patienten und bereitet parallel dazu mit seiner Ehefrau und seinem 16-jährigen Sohn seinen Umzug nach München vor. „Meine Familie freut sich auch schon darauf, wieder nach München zu kommen.“

+ Zentrum der Spitzenmedizin: Ministerpräsident Dr. Markus Söder (Mitte) und Wissenschaftsminister Markus Blume (links) lassen sich von Professor Rüdiger Lange (rechts) neue Technologien in der Herzchirurgie erläutern. © Markus Götzfried

Der neue Herzchirurgie-Chef will München zum Leuchtturm bei robotergestützter Herzklappen-Chirurgie machen

Für seinen neuen Job hat Krane ehrgeizige Pläne. So will er unter anderem eine Hightech-Offensive starten und damit die Liste der innovativen Behandlungstechniken am Herzzentrum weiter vorantreiben. Besonders am Herzen liegt ihm die robotergestützte Mitralklappenchirurgie. Dabei wird die Mitralklappe - eine der vier Herzklappen - in den allermeisten Fällen auf schonende Weise repariert. Die neueste Variante dieses innovativen Robotersystems ist in Deutschland noch nicht zugelassen, wird in den USA aber bereits erfolgreich eingesetzt. „In Yale nehmen wir bereits etwa 200 robotergestützte Eingriffe pro Jahr an Mitralklappen vor. Ich möchte gerne einen Beitrag dazu leisten, München zu einem Leuchtturm in diesem herzchirurgischen Bereich in Deutschland zu machen.“ Einen weiteren Schwerpunkt will Krane im Forschungsbereich setzen - genauer gesagt bei der Regeneration von verlorengegangenem Gewebe, beispielsweise nach einem Herzinfarkt. Im wissenschaftlichen Bereich setzt Krane auch auf die bewährte Zusammenarbeit unter dem Dach des Herzzentrums. Es beherbergt neben der Klinik für Herzchirurgie auch die Klinik für Herz- und Kreislauferkrankungen unter Leitung von Professor Heribert Schunkert, die Klinik für angeborene Herzfehler und Kinderkardiologie mit Professor Peter Ewert an der Spitze sowie die Klinik für die Chirurgie angeborener Herzfehler und Kinderherzchirurgie, die von Professor Jürgen Hörer geführt wird.

Enge Kooperation zwischen Herzzentrum und Uniklinikum rechts der Isar soll noch ausgebaut werden

Wichtig ist Krane auch eine enge Kooperation mit den erfahrenen Herzspezialisten im Uniklinikum rechts der Isar um Professor Karl-Ludwig Laugwitz, Direktor der Klinik für Innere Medizin I, Prof. Alessandra Moretti, einer renommierten Expertin für Regenerative Medizin bei sogenannten kardiovaskulären Erkrankungen, sowie Professor Martin Halle, der seit 20 Jahren sehr erfolgreich die Sportkardiologie und Präventionsmedizin leitet. Momentan führt Halle unter anderem mit seinem Wissenschaftlerteam von der TU München eine große Studie zum Nutzen von regelmäßigem Training in Seniorenheimen durch (mehr dazu lesen Sie hier). Zu kardiovaskulären Erkrankungen zählen beispielsweise Herzinfarkt, Herzschwäche (Fachbegriff Herzinsuffizienz) und Herzrhythmusstörungen. Die Spezialisten des Herzzentrums und des Klinikums rechts der Isar arbeiten schon lange erfolgreich zusammen. Die beiden Häuser sollen unter dem Dach des neuen TUM-Klinikums fusionieren, dies hatte das bayerische Kabinett vor wenigen Wochen beschlossen. „Der geplante Zusammenschluss des international bekannten Klinikums rechts der Isar und des renommierten Deutschen Herzzentrums München bietet die Chance, eine gemeinsame Medizinstrategie zu entwickeln und die Exzellenz beider Einrichtungen weiter zu stärken“, sagte Wissenschaftsminister Markus Blume. Die Leistungen der beiden Spitzeneinrichtungen würden sich ergänzen, so Blume. Zudem würden die Patienten stark von der Kooperation profitieren, sagte der designierte Herzchirurgie-Direktor Krane im Gespräch mit unserer Redaktion.

Innovationstreiber Lange sorgte mit minimalinvasiven OP-Techniken für Furore

Zu den wichtigsten Innovationstreibern im Herzzentrum gehört seit fast einem Vierteljahrhundert auch der scheidende Herzchirurgie-Direktor Lange - unter anderem im Bereich der Mitralklappen-Chirurgie, die sein designierter Nachfolger Krane vorantreiben will. So führte Lange die weltweit erste totalendoskopische Mitralklappenoperation durch. Neben diesem minimalinvasiven Verfahren kamen weitere schonende OP-Techniken in der Ära Lange zum Einsatz, ebenso wie extrem komplexe Verfahren zur Behandlung seltener Erkrankungen wie der Ebsteinschen Anomalie. „Im Jahre 2007 haben wir eine weitere Tür in Richtung Zukunft aufgestoßen und die interventionelle Therapie von strukturellen Herzerkrankungen begonnen“, erinnert sich Lange. „Damit waren wir damals unter den ersten Medizinern weltweit, die Herzklappen über einen Katheter implantiert haben. Dem ersten solcher Eingriffe am 26.06.2007 sind inzwischen über 4500 in unserer Klinik gefolgt.“ Das Einsetzen von Herzklappen mithilfe eines Katheters gilt einer der wichtigsten Fortschritte in diesem Jahrtausend, weil er es ermöglicht, auch hochbetagte und schwerkranke Patienten zu behandeln. Zuvor konnten beispielsweise Aortenklappen nur durch eine offene OP ersetzt werden - ein Eingriff, der für zahlreiche Patienten wegen der großen Belastung und des vergleichsweise hohen Komplikationsrisikos nicht infrage kommt.