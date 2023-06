„Herausragend gut, macht schlicht glücklich“: Münchner Köchin als „Aufsteigerin des Jahres“ ausgezeichnet

Von: Carina Blumenroth

Genuss kennt kein Geschlecht: Am Montag zeichnete der Restaurantführer Gault&Millau Restaurants und Köchinnen und Köche aus. Auch in München konnte man punkten.

München – Kochen im Fernsehen, das machen fast nur Männer. Zumindest stehen sie oft vor der Kamera. Beispielsweise Tim Mälzer, Steffen Henssler, Johann Lafer oder Alfons Schuhbeck. Frauen sucht man da eher vergeblich. Das bedeutet allerdings nicht, dass Frauen nicht kochen könnten. Die Auszeichnung des Restaurantführers Gault&Millau bestätigt das. Vermehrt wurden Frauen ausgezeichnet, eine von ihnen kommt aus München.

„Aufsteigerin des Jahres“ kommt aus München: Sigi Schelling kocht im Werneckhof

Siggi Schelling lässt den Werneckhof neu aufleben – sie wurde von Gault&Millau als Aufsteigerin des Jahres 2023 ausgezeichnet. © Oliver Bodmer

Vor zwei Jahren machte sich Sigi Schelling mit dem Werneckhof selbstständig. Sie erkochte sich direkt einen Michelin-Stern und ist seither gut ausgebucht. Jetzt wurde sie als „Aufsteigerin des Jahres 2023“ von Gault&Millau ausgezeichnet. Vier von fünf möglichen Hauben bekam sie für „herausragend gute, traumhaft schlüssige und folglich schlicht glücklich machende klassische Küche, wie man sie nur ganz selten findet“, lautet die Begründung. Von Mittwoch bis Samstag ist ihr Restaurant geöffnet.

Menü Preis Business Lunch, drei Gänge Menü, Mittwoch bis Freitag 135 Euro Business Lunch, vier Gänge Menü, Mittwoch bis Freitag 155 Euro Samstagmittag, vier Gänge Menü mit Weinbegleitung 190 Euro Abendmenü, fünf Gänge 215 Euro

Quelle: Werneckhof Schelling

Ausgezeichnet wurden auch das Restaurant Jan und Alois – Dallmayr Fine Dining

Fünf schwarze Hauben von Gault&Millau gehen an Jan Hartwig und sein Restaurant Jan, welches er im Oktober 2022 eröffnete. Diese Bewertung bedeutet, dass das Restaurant Jan zu den besten der Welt gehört. Vier rote Hauben [stehen für ‚herausragend in ihrer Kategorie‘] gehen an das Alois – Dallmayr Fine Dining in München. Dort kocht Max Natmessnig.

Die Vier-Hauben-Restaurants 2023 in München:

Ess.Zimmer

Tantris

Tohru in der Schreiberei

Werneckhof

Insgesamt werden von dem Restaurantführer Gault&Millau 55 Restaurants in München mit Hauben gelistet. Das sind mehr als in der Vorjahresbewertung. Acht Lokale sind komplett neu in der Hauben-Bewertung mit dabei.

Gault&Millau-Auszeichnungen 2023: Auszeichnungen gingen alle an Frauen

Seit 40 Jahren kürt Gault&Millau die besten Restaurants in Deutschland. Auch Köche und Köchinnen werden ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde zum ersten Mal eine Frau „Köchin des Jahres“. Ebenfalls alle anderen Auszeichnungen gingen an Frauen. Ein Überblick:

Köchin des Jahres: Douce Steiner, Köchin im Hotel Restaurant Hirschen, Sulzburg

Gastronomin des Jahres: Sarah Hallmann, Hallmann & Klee, Berlin

Gastgeberin des Jahres: Nina Mihilli, Schwarzwaldstube, Baiersbronn

Entdeckung des Jahres: Rebecca Fischer, Schlicht. Esslokal, Koblenz

Aufsteigerin des Jahres: Sigi Schelling, Werneckhof, München

Sommeliére des Jahres: Judith Wohlfarth, Hofgut Silva, Oberkirch

Das beste Restaurant in Deutschland ist die Schwarzwaldstube in Baiersbronn (Baden-Württemberg). Dieses wurde mit fünf roten Hauben ausgezeichnet.