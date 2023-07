Deven Schuller Faktencheck: Die Wunderlösung der aktuellen Zeit?

Finanzexperte Deven Schuller setzt auf fallende Unternehmen und auf „Short Selling“ in Krisenzeiten. © Deven Schuller

Was steckt hinter der Methode von Deven Schuller? Erfahrungen zeigen die vielversprechende Möglichkeit des Setzens auf fallende Unternehmen.

Ukrainekonflikt, historisch hohe Inflation, Nachwirkungen der Coronakrise und extreme Energiepreise bereiten neben einem Fachkräftemangel und exorbitanten Materialpreisen der Wirtschaft große Probleme. Auch für den Einzelnen wird die finanzielle Situation schwieriger, wodurch sich die Frage aufdrängt, wie sich das Ersparte vermehren lässt. Erfahrungen mit Deven Schuller zeigen die vielversprechende Möglichkeit des Setzens auf fallende Unternehmen.

Was steckt hinter der Methode von Deven Schuller?

Der Finanzexperte Deven Schuller bringt seinen Kunden mithilfe von Onlinetools, praxisorientierten Anleitungen und einem Austausch mit ihm und seinem Expertenteam bei, was Leerverkäufe sind und wie sie funktionieren. Er selbst hat mit diesen in den Corona-Krisenjahren einen exorbitanten Gewinn erwirtschaftet, wodurch er finanziell frei wurde. Ein Grund für seinen Erfolg sind die wirtschaftlichen Krisenzeiten, aus denen wir längst nicht heraus sind. Sie eignen sich perfekt für das Setzen auf fallende Unternehmen.

Bei dem sogenannten „Short Selling“ setzt ein Investor auf den Kursverfall eines Wertpapiers. Dabei leiht sich der Investor die Aktie von einem Broker oder einer anderen Partei und verkauft sie sofort auf dem Markt, mit der Absicht, sie später zu einem niedrigeren Kurs zurückzukaufen und an den Verleiher zurückzugeben. Der Gewinn entsteht, wenn der Kurs tatsächlich fällt, da der Investor die Aktie zu einem niedrigeren Preis zurückkauft, als er sie ursprünglich verkauft hat.

Erfahrungen mit Deven Schuller: Börse lernen leicht gemacht

Die Funktionsweise der Leerverkäufe teilt sich in sechs Schritte auf: Am Anfang steht die Analyse. Der Investor identifiziert ein Wertpapier, von dem er erwartet, dass der Kurs sinken wird. Dies kann aufgrund von fundamentalen oder technischen Analysen geschehen oder aufgrund von Ereignissen, die das Unternehmen oder den Markt beeinflussen könnten. Im nächsten Schritt setzt der Anleger auf das Fallen des Unternehmens. Danach beginnt die Phase des Wartens. Je nach Strategie und Marktentwicklung kann dieser Zeitraum kurz oder lang sein. Sobald der Kurs der Aktie gesunken ist und der Investor glaubt, dass der Tiefpunkt erreicht ist, steigt er aus.

Kunden haben bislang nur positive Erfahrungen mit Deven Schuller gemacht. © Deven Schuller

Das Prinzip klingt ein wenig kompliziert, aber mit der richtigen Hilfestellung lässt es sich schon bald in Eigenregie umsetzen. Die positiven Erfahrungen mit Deven Schuller sind dafür der beste Beweis. Deutlich werden sie beispielsweise an diesem Originalzitat eines Kunden: „Ich bin aktuell im 4. Kapitel und sehr zufrieden. Während der Schulungen bietet Deven eine persönliche Betreuung an, bei der ich direkt mit ihm und seinem Team kommunizieren kann. Diese Möglichkeit, Fragen zu stellen und Feedback zu erhalten, ist unschätzbar wertvoll und hat mir geholfen, schnell in das doch etwas komplexe Thema einzufinden.“

Agiert Deven Schuller seriös?

Es steht außer Zweifel, dass gerade Investments ein sensibles Thema sind und ein Höchstmaß an Seriosität benötigen. Genau hierfür steht Deven Schuller ein. Zahlreiche Kunden wenden seine Strategien erfolgreich an, ohne vorab über ein Vorwissen im Investmentbereich verfügt zu haben. Sie arbeiten sich mithilfe der Unterlagen und Schulungen von Deven Schuller in die Thematik ein, um eigenständig – aber mit Möglichkeit zur Nachfrage – zukunftsträchtige Investmententscheidungen zu treffen. Sie nutzen hierbei die aktuelle schlechte Wirtschaftslage für sich und profitieren so von der Inflation, anstatt durch sie Geld zu verlieren.

Natürlich hat dieser Beratungsservice von Deven Schuller einen Preis, aber die Kosten und die investierte Eigeninitiative zahlen sich letztlich aus.

Keine negativen Erfahrungen mit Deven Schuller bekannt

Manch einer mag skeptisch sein, warum die Erfahrungen mit Deven Schuller stets positiv sind. Dies hat zwei logische Gründe: Zum einen setzt er mit Leerverkäufen auf eine Investmentstrategie, die für die aktuellen Zeiten prädestiniert ist. Zum anderen hat er eine Methode entworfen, dank der jeder als Investor Gewinne erzielen kann. Er selbst agiert hierbei nicht als Broker, der dem Anleger die komplette Arbeit abnimmt. Stattdessen gibt er sein wertvolles Wissen weiter und animiert damit den Einzelnen dazu, selbst zum eigenverantwortlichen Investor zu werden. Dieses Prinzip geht auf, wie die positiven Erfahrungen mit Deven Schuller zeigen.