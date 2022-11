Paket-Kunden schreiben in ihrer Verzweiflung dem Ex-Lieferanten – der rechnet ab: „Nie wieder DHL“

Von: Lucas Sauter-Orengo

Ein Münchner Paar vermisst „seinen“ Paketboten so sehr, dass es ihm persönlich schreibt. Der antwortet ausführlich, und rechnet gnadenlos mit DHL ab.

München - Wer kennt es nicht: Man bestellt etwas im Internet, und wartet sehnlichst darauf, dass das gewünschte Paket geliefert wird. Paketboden jeglicher Anbieter wie DHL, GLS oder Amazon werden dann schnell mal zu echten „Heilsbringern“ - insofern sie tatsächlich das erwartete Paket unterm Arm tragen und mit ihrer Zustellung nicht für Ärger sorgen. Ein Münchner Paar entwickelte während der letzten Jahre gar ein liebevolles Verhältnis zu seinem „Stamm-Boten“. Doch der ist jetzt weg - was zu derartigem Unmut führte, dass das Paar den Boten in ihrer Verzweiflung direkt kontaktierte, woraufhin der dann mit seinem ehemaligen Arbeitgeber abrechnet.

Münchner Paar schreibt in Verzweiflung ehemaligem Paketboten - der rechnet mit DHL ab

Doch Schritt für Schritt. Alles begann zunächst mit einem Tweet der Münchnerin: „Es ist so weit, der Mann hat in seiner Verzweiflung dem allerbesten Ex-DHL-Mann geschrieben,“ heißt es dort. Und weiter: „Ich gönn‘s ihm von Herzen, aber mir geht‘s genauso wie dem Mann. Peter hat von uns sogar was zu Weihnachten und Ostern bekommen, weil er so toll war.“ Im Anhang des Tweets hinzugefügt: Der WhatsApp-Verlauf zwischen ihrem Mann und Peter, dem Paketboten: „Peter, wir vermissen dich. Bitte komm zurück“, heißt es dort von Seiten des Mannes: „Seitdem du nicht mehr da bist, hasse ich DHL wieder!“ Peter, der sehnlichst vermisste Paketbote, lässt mit einer Antwort dann nicht lange auf sich warten.

Ein Münchner Paar vermisst ihren ehemaligen DHL-Boten so sehr, das sie ihm schreiben. Der rechnet daraufhin mit seinem alten Arbeitgeber ab. © IMAGO / Ralph Peters/ Twitter Screenshot „Mme.Minx“

„Es tut mir leid, aber nie wieder DHL mit 250 Paketen am Tag. Zwar habe ich eine kompliziertere Arbeit jetzt mit Briefen, Einschreiben, Zeitungen, Warensendungen und Paketen, ich bin aber viel schneller fertig“, so Paketbote-Peter. „Ich hatte heute schon um 13 Uhr Feierabend, fast jeden Tag bin ich bis 15 Uhr fertig, also viel Geduld euch!“ tz.de hat mit der Münchnerin gesprochen, die das besondere Verhältnis zu Peter erklärt: „Wir kennen ihn besser, weil er uns jahrelang die Pakete gebracht hat, und ich während Corona sowas wie der hausinterne DHL-Shop wurde“, so die Münchnerin, die anonym bleiben möchte.

Ihr Verlobter habe Peter außerdem auf der Suche nach einem neuen Job unterstützt: „Mein Verlobter hatte Peter auch angeboten, seine Bewerbung bei ihm in der Brauerei einzureichen, weil man da besser verdient, doch daraus wurde nichts.“ So landete Peter dann bei einem anderen - unbekannten - Arbeitgeber, und scheint dort glücklich geworden zu sein. Ein derart persönliches Verhältnis zum Paketboten ist freilich ungewöhnlich, dennoch freuen sich die Münchner sicherlich, dass ihr Peter jetzt einen stressfreieren Job gefunden hat - auch wenn sie den tollen Service offensichtlich schmerzlich vermissen.