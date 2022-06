Beckenbauers Ex im Farbenrausch: Diana Sandmann stellt ihre Kunstwerke aus

Von: Maria Zsolnay

Diana Sandmann und Franz Beckenbauer waren mehr als zehn Jahre ein Paar. © Sven Simon/Imago

Früher war sie die Frau an der Seite von Franz Beckenbauer. Nach der Trennung widmete sich Diana Sandmann der Malerei und stellt ihre Kunstwerke in Pasing aus.

München – Die einen malen Blumen, die anderen Berge oder das Meer, sie malt am liebsten Arbeitskittel! Diana Sandmann (73) steht vor einem großformatigen Werk, das einen roten Arbeitsanzug zeigt, der sich um eine Figur schmiegt.

Beckenbauers Ex Diana Sandmann: Kunst-Vernissage in Pasing

Seit gut zwei Jahren hat sie ihr Atelier in Bad Heilbrunn in einer umgebauten Scheune, in der sie – oh Wunder – gern im Blaumann arbeitet. Die Werke, die dort entstanden sind, zeigt die 73-Jährige jetzt in Pasing, in der Münchner Bank. Zur Vernissage am Donnerstagabend kamen auch zahlreiche bekannte Freunde der Künstlerin, wie Käfer-Witwe Uschi Ackermann oder Ex-Mannequin und Schriftstellerin Maya Schulze-Lackner.

Diana Sandmann ging mit Franz Beckenbauer einst nach New York

Denn Sandmann ist den Münchnern nicht nur durch ihre eigenwillige Farb- und Motivwahl ein Begriff. Von 1977 bis 1988 war sie die Frau an der Seite des Kaisers. Mit Franz Beckenbauer begann sie ein Verhältnis, als er noch mit Brigitte Beckenbauer verheiratet war. Später, nach der Trennung, zeigten Diana und Franz offen ihre Liebe. Sandmann ging mit ihm nach Amerika, nach New York, wo Beckenbauer für Cosmos in der US-Liga spielte.

„Es war eine Befreiung für ihn, die engen Verhältnisse seiner Heimatstadt hinter sich zu lassen“, erinnerte sich Sandmann später an die Zeit. Bis heute sind Beckenbauer und Sandmann befreundet. Auch als er in die Vorwürfe um die WM-Vergabe verwickelt war, hielt sie öffentlich zu ihm.



Diana Sandmann: Nach der Trennung widmet sich Beckenbauers Ex der Kunst

Nach der Trennung widmete sie sich verstärkt der Malerei, die sie heute ganz ausfüllt. „Ich bin so glücklich, endlich wieder ohne Maske und fröhlich hier zusammen zu sein“, begrüßte sie ihre rund 100 Gäste, von denen sich einige bereits ein Bild reservierten. Die Preise sind moderat: von 300 bis 2000 Euro. Die Ausstellung läuft noch bis 2. September, Bäckerstraße 1 in Pasing. MZ