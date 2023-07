„Es tut mir leid“: Mann schlug seinen Zimmergenossen in Psychiatrie mit Tischbein tot

Von: Andreas Thieme

Teilen

Ein 36-Jähriger attackierte seinen Zimmergenossen in der Psychiatrie mit einem Tischbein - der Notarzt konnte den Mann nicht mehr retten. Er starb mit schweren Kopfverletzungen.

München - Wenn man Ibrahim T. (36) sieht, wie er den Saal betritt oder wie er sich auf die Anklagebank setzt, dann sieht man einen äußerlich normalen Mann: weißes Hemd, schlank, Gelfrisur. Er könnte in einer Bank arbeiten oder Lehrer sein - doch weit gefehlt. Der 36-Jährige ist arbeitslos - und seelisch schwer krank. Wegen Wahnvorstellungen sitzt er seit Februar 2021 bereits in der Psychiatrie in Haar.

Angriff nach Wahnvorstellungen: Täter muss sich vor Gericht verantworten

Dort war es neun Monate später zu einem tödlichen Zwischenfall gekommen, wie jetzt vor Gericht herauskam. Der Hintergrund: Ibrahim T. soll nachts gegen vier Uhr aufgewacht sein und hatte wieder Wahnvorstellungen - gepaart mit einer krankhaften Angst, dass er vergewaltigt werde. Seinen Zimmergenossen attackierte er deshalb körperlich. Wohl aus dem individuellen Gefühl heraus, sich schützen zu müssen.

Ibrahim T. schlug seinem Zimmer-Genossen den Schädel ein © SIGI JANTZ

Tatsächlich wurde der 36-Jährige aber gewalttätig: Laut Staatsanwaltschaft brach Ibrahim T. ein Holzbein aus einem Tisch heraus und schlug damit auf seinen Zellengenossen ein. Der erlitt schwerste Kopfverletzungen, weil am unteren Ende des Tischbeins laut Staatsanwaltschaft noch ein spitzer Metallwinkel gewesen war. Als der Zimmergenosse zu Boden gegangen war, soll Ibrahim T. noch zehn wuchtige Schläge gegen dessen Kopf ausgeführt haben. Zwei Stunden später verstarb der Verletzte in der Klinik.

Sicherheitskräfte hatten Ibrahim T. noch abzuhalten versucht, doch konnten nicht mehr entscheidend eingreifen. Dem 36-Jährigen droht jetzt ein dauerhafter Aufenthalt in der Psychiatrie - am Landgericht wird jetzt geprüft, ob er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Im Gerichtssaal wurden ihm die Handschellen nicht abgenommen - aus Sicherheitsgründen. Im Prozess selbst entschuldigte er sich mit den Worten: „Es tut mir leid.“

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!