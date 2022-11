Die Angst vor dem Blackout - so kann sich jeder Münchner wappnen

Von: Phillip Plesch

Teilen

Wenn der Strom ausfällt, helfen Kerzen und kurbelbetriebene Radiogeräte. Achtung: Kerzen sollten in Gläsern stehen und immer beaufsichtigt werden. © Christin Klose/dpa

Was passiert, wenn tagelang der Strom ausfällt? Mit diesem Fall, einem Blackout, beschäftigen sich Städte und Gemeinden. Eine Expertin gibt Tipps, wie man vorsorgen kann.

Es ist ein wahres Horror-Szenario: Der Strom fällt aus, nichts geht mehr. Die Versorgung wird lahmgelegt, Infrastruktur, Kommunikation, Verkehr – alles Fehlanzeige. Dauert der Stromausfall länger als zwölf Stunden und betrifft er ein ganzes Land, Teile Europas oder gar den gesamten Kontinent spricht man von einem Blackout. Die Stadt bereitet sich auf eine solche Situation vor – und das kann auch jeder Münchner tun. Krisenmanagerin Sandra Kreitner verrät wie.

„Das ist ganz einfach. Wichtig ist, dass man sich Lebensmittel, Wasser und persönliche Medikamente für zehn bis 14 Tage zulegt – je nach Personengruppe“, sagt die 39-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau. Dazu gebe es im Netz auch diverse Checklisten. Die Expertin beruhigt, man habe noch genug Zeit. „Wichtig ist, dass man anfängt, sich einen Vorrat anzulegen und Schritt für Schritt vorgeht.“ Zum Beispiel: Bei jedem Einkauf ein bisschen was mitnehmen. Dazu sind ein batteriebetriebenes Radiogerät, Leuchtmittel mit Batterien und gegebenenfalls ein Campingkocher sinnvoll. Kerzen sollte man nur in Gläsern verwenden, rät die Krisenmanagerin.

Risiko für Blackout in Deutschland ist gestiegen

Wie wahrscheinlich ist ein Blackout in Deutschland? „Das Risiko ist gestiegen, es ist da. Es gibt aber keine akute Gefahr und keinen Grund für Panik“, erklärt Kreitner. Die derzeit aktuelle Einschätzung stamme aus der „Sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2021“ des Österreichischen Bundesheers. Darin wird ein Blackout in den kommenden drei Jahren als „wahrscheinlich“ eingestuft. Die Ursachen für einen Blackout reichen von technischem oder menschlichem Versagen über extreme Wetterverhältnisse und Stromungleichgewichte bis hin zu terroristischen oder Cyber-Attacken. Als Teil des europäischen Verbundnetzes könnte Deutschland über „Dominoeffekte“ betroffen sein, wenn die europaweite Stromversorgung innerhalb weniger Sekunden und ohne Vorwarnung zusammenbricht.

Krisenmanagerin Sandra Kreitner © privat

Auch die Landeshauptstadt bereite sich unter der Federführung der Branddirektion München unabhängig der Eintrittswahrscheinlichkeit auf das Szenario eines Blackouts vor, teilt die Pressestelle der Münchner Feuerwehr auf Nachfrage mit. „Auch in München werden dabei die kritischen Infrastrukturen ins Auge gefasst und berücksichtigt.“ Mehr verrät die Branddirektion bisher allerdings nicht, „aus sicherheitsrelevanten Gründen“.

Anders sieht das beispielsweise in Berlin aus. Hier gibt es bereits einen detaillierten Plan für den Katastrophenfall mit Anlaufstellen in jedem Bezirk. In Bayern werden solche Pläne derzeit erweitert.

Die Wasserversorgung für München ist gesichert

Gute Nachrichten gibt es in Sachen Wasserversorgung: „Auch im Falle eines großflächigen Stromausfalls können wir die Münchner weiter zuverlässig mit Trinkwasser versorgen“, heißt es von den Stadtwerken. Hintergrund: Das Wasser fließt im natürlichen Gefälle nach München und braucht keine elektrische Energie, wie auch ein Großteil der Trinkwassergewinnungs- und Transportanlagen.

Das Thema bekommt mehr und mehr Aufmerksamkeit. „Etwa seit einem halben Jahr gibt es sehr viel mehr Anfragen. Und auch die Teilnehmerzahlen steigen“, berichtet Kreitner. Sie hält nämlich Vorträge zu dem Thema, und berät Gemeinden, sich für den schlimmsten Fall zu wappnen.

„Auf jeden Fall ruhig bleiben und erst mal abklären, ob es sich nicht nur um einen lokalen Ausfall handelt“, lautet ihr Rat für Privatpersonen. Es ist ratsam, den Herd auszuschalten, wenn man am Kochen war, und elektrische Geräte auszustecken. Dann sollte man übers Radio die Lage verfolgen. Auf keinen Fall sollte man im Haus grillen und Kerzen unbeaufsichtigt lassen. Lebensgefahr besteht zudem, wenn Notstromaggregate in der verschlossenen Garage laufen und die Durchgangstür zum Haus offen ist.