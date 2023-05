Delegation aus dem Vatikan angekündigt

Orthodoxe Juden: Europas Rabbiner ziehen nach München

Von: Isabel Winklbauer

Das Prinz-Ludwig-Palais an der Türkenstraße ist erst acht Jahre alt. Die CER zieht in den dritten Stock, im Erdgeschoss stehen auch Seminarräume zur Verfügung. © Klaus Haag

München ist besser als London – findet die Europäische Rabbinerkonferenz. Die Institution eröffnet ihr neues Hauptquartier in der Maxvorstadt.

In das Prinz-Ludwig-Palais an der Türkenstraße 7 ziehen interessante neue Mieter: Die Europäische Rabbinerkonferenz (CER) schlägt hier ihr Hauptquartier auf. Bisher war die 800 Mitglieder starke orthodoxe jüdische Vereinigung in London ansässig. Nun belegt sie in der Maxvorstadt den 350 Quadratmeter großen dritten Stock des erst acht Jahre alten Gebäudes. Die offizielle Einweihungsfeier ist für die erste Septemberhälfte geplant, wenige Tage vor dem jüdischen Neujahr.



„Nachdem uns Ministerpräsident Markus Söder letztes Jahr eingeladen hat, nach München zu ziehen, haben wir mehrere Räumlichkeiten anvisiert“, sagt CER-Generalsekretär Gady Gronich. „Für das Prinz-Ludwig-Palais haben wir uns entschieden, weil das Jüdische Zentrum am Jakobsplatz nur 20 Gehminuten entfernt liegt. Die Rabbiner nutzen dort die Synagoge oder gehen im Restaurant Einstein koscher essen.“ Auch sei der Kontakt zum Gaststättenverband Dehoga, der die Räume vermietet, von Anfang an herzlich gewesen. Keiner habe gezögert oder plötzlich gestockt –„das war bei anderen Objekten nicht immer der Fall. Einige haben elegant abgesagt, als sie gemerkt haben, wer die Mieter sein sollen.“ Und schließlich stimmt auch die Lage in Sachen Sicherheit: Die Polizeiinspektion 12 ist nur wenige Minuten entfernt, das Kommissariat 105 für verhaltensorientierte- und technische Prävention und Opferschutz hat bereits Vorschläge für ein Sicherheitskonzept erarbeitet. „Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit der bayerischen und Münchner Polizei zusammen, die uns unterstützt und immer an unserer Seite steht. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Gronich. „Es wird keine Sperrungen geben und es werden auch keine Polizisten vor dem Haus stehen. Niemand soll irgendwelche Einschränkungen spüren. Zum Glück ist das nicht nötig.“



Delegation aus dem Vatikan angekündigt

Das neue Hauptquartier wird ständig durch zwei Rabbiner sowie sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besetzt. Die anderen Mitglieder reisen zu Veranstaltungen an. Bis zu zehn Seminare, Fortbildungen oder Tagungen sind im Jahr geplant, zu denen dann um die 50 Rabbis aus ganz Europa kommen. Außerdem ist einmal im Jahr eine große, für alle Religionen geöffnete Konferenz zu aktuellen gesellschaftlichen Themen geplant. Der Vatikan habe für die 2024er-Veranstaltung unter dem Motto „Werte“ bereits eine Delegation zugesagt, sagt Gronich. „Der Dialog mit anderen Religionen ist uns wichtig.“ Im Laufe der Zeit sollen die Rabbi-Seminare deshalb auch für Nicht-Rabbiner offen sein.

Mit einziehen soll außerdem das Institut für Religionsfreiheit und Sicherheit in Europa (IFFSE), das sich unter anderem mit der wachsenden religiösen Radikalisierung und der Freiheit religiöser Praktiken beschäftigt.



Marian Offmann, Ex-Stadtrat und städtischer Beauftragter für interreligiösen Dialog, freut sich über den Zuwachs. „München hat schließlich eine bemerkenswerte jüdische Tradition“, sagt er. „In München waren im 19. Jahrhundert große jüdische Kantoren tätig, hier sind große Werke der Synagogenmusik entstanden. Die Staatsbibliothek beherbergt die größte Sammlung jiddischer Literatur aus dem Mittelalter. Unsere Stadt ist gut geeignet als Sitz der Rabbinerkonferenz.“