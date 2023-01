Die Happy-End-Planerin: Elke Schumann half bei der Trennung von TV-Star Erol Sander

Von: Teresa Winter

Elke Schumann. © Achim Schmidt

Erol Sander und Caroline Goddet luden kürzlich zu einer ungewöhnlichen Party ein. Sie verkündeten ihre Trennung. Die Idee zu der Zusammenkunft hatte Elke Schumann.

München - Sie umarmen sich, lächeln einander an: Als Schauspieler Erol Sander (54) und seine Frau Caroline Goddet (47) Ende August zu einer Party ins Münchner S. Zimmer einladen, wissen die 20 Freunde und Familienmitglieder nicht, was sie dort erwartet. Die einen tippen auf die Bekanntgabe einer dritten Schwangerschaft, die anderen auf die Erneuerung des Eheversprechens. Doch nichts davon trifft zu. Im Gegenteil.

Trennung von Erol Sander und Caroline Goddet: Elke Schumann hatte Idee zur Party

Sander und Goddet verkünden ihre Trennung, an ihrem 22. Hochzeitstag, nach 26 gemeinsamen Jahren. Ohne Streit. Ohne Rosenkrieg. Aber mit einer Party, die das Ehe-Aus besiegeln soll. Die Idee dazu hatte Elke Schumann (58), die Managerin von Erol Sander. „Als sich im Frühsommer herausstellte, dass sich Erol und Caro trennen werden, habe ich beide gefragt, ob ich als Mittelsperson alle Unklarheiten klären soll“, erzählt Schumann. Von 2005 bis 2009 betreute sie Erol Sander schon einmal, lernte damals auch Caroline Goddet kennen. „Wir freundeten uns an, hatten eine wirklich schöne Zeit. Ich habe mich dann wegen meines Sohnes zurückgezogen, weil ich ihn aufwachsen sehen wollte“, sagt die Herausgeberin des saarländischen TOP-Magazins. Seit 2020 ist sie wieder an Erol Sanders Seite, unterstützt den Schauspieler und seine Ex-Frau auch nach dem Liebes-Aus.

Denn eine Schlammschlacht wie 2017, als sich Sander und Goddet schon einmal trennten, sollte es auf keinen Fall mehr geben. Damals verletzten sich beide öffentlich mit Beschuldigungen und Vorwürfen, die den Ruf von Sander enorm schädigten. Zwei Jahre später verkündeten beide ihr Liebes-Comeback, sagten damals, dass aus etwas Schlechtem etwas Gutes entstehen könnte. Doch auch diese Liebe sollte nicht für immer sein.

„In der Trennungszeit war ich fast jedes Wochenende in Starnberg, wo Erol und Caro wohnten“

„In der Trennungszeit war ich fast jedes Wochenende in Starnberg, wo Erol und Caro wohnten“, sagt Schumann. Als sie Goddet beim Kistenpacken half, kam ihr die Idee. „Ich fragte mich, wo gehen andere prominente Paare hin, die sich ohne Rosenkrieg trennen möchten? Ein Wedding-Planner hilft beim Heiraten, für Trennungen gibt’s aber keinen Ansprechpartner.“

Weil sie vor fünf Jahren schon bei der Trennung eines bekannten saarländischen Unternehmerpaares half und auch bei Erol Sander und Caroline Goddet erfolgreich vermittelte, entwickelte Schumann ihre neue Geschäftsidee Happy-End-Planner. „Ich bin Ansprechpartner für Prominente, die sich ohne Rosenkrieg trennen möchten. Ich kümmere mich um alle Dinge wie Kindeswohl, Immobilien- und Vermögensaufteilung innerhalb kürzester Zeit. Alles wird miteinander einvernehmlich vereinbart.“

Auch bei Erol Sander und Caroline Goddet war das so. „Ich habe damals eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen Unklarheiten gegründet und gesagt, wenn etwas ist, sollen sich beide bei mir melden, offen und ehrlich. Ich kümmere mich dann. So konnten wir Streit und Ärger vermeiden. Denn ein Außenstehender bewertet die Dinge neutraler, objektiver und emotionsloser.“

„Die Trennung lief sehr harmonisch ab“

Schumann nahm sich den Interessen beider Eheleute an. Mit Erfolg .„Die Trennung lief sehr harmonisch ab“, sagt sie stolz. „Natürlich gab es Punkte, über die man reden musste. Beide hatten erst vor einem halben Jahr eine Wohnung in Paris gekauft. Caro ist Französin und wollte deshalb die Wohnung in Paris. Auch weil ihr ältester Sohn Marlon dort lebt und ihre Eltern dort wohnen. Erol wollte in Starnberg bleiben.“

Zwei Wochen Zeit sollte man sich für die Trennung nehmen, sagt Schumann. Danach werde ein Anwalt oder ein Notar eingeschaltet, der die Einigung übernimmt. „Es muss schnell gehen. Ich spreche mit der Frau, mit dem Mann und mit beiden gemeinsam. Im Grunde genommen mache ich eine Beratung und suche nach einem fairen Weg.“ Schumann selbst ist ebenfalls geschieden, sehr harmonisch, wie die Künstlermanagerin, die seit 1988 Promis berät, Kontakterin für eine Kreativagentur und Verlegerin ist, sagt.

Liiert ist die Mutter eines 22-jährigen Sohnes derzeit nicht. Gerade erst fand sie eine Wohnung in München, der perfekte Gegenpol zu ihrem Leben in einem kleinen Dorf bei Saarbrücken. Mit ihrer neuen Geschäftsidee möchte Schumann hoch hinaus. Erst Deutschland, dann Europa und auch in die USA. „Es haben schon einige Promipaare angefragt“, sagt die Managerin. Namen nennt sie keine. Auch die Trennung von Erol Sander und Caroline Goddet behielt Schumann drei Monate für sich – bis zur Trennungsparty Ende August. „Ich habe gesagt, ihr müsst jetzt die Familie und Freunde informieren, denn irgendwann kommt es raus“, so Schumann. Sie überzeugte Sander und Goddet. „Die Trennungsparty war toll. Wir hatten einen richtig schönen Abend“, schwärmt Caroline Goddet, die mittlerweile in Paris lebt. Aus Liebe zu ihrem Erol ist Freundschaft geworden.

„Wir haben zwei Kinder und Trennungen sind nie einfach. Aber Elke hat das so toll gemacht. Zwar mit Strenge, aber auch mit Verständnis und viel Herz“, so die Nichte von Filmregisseur Oliver Stone (76). „Ich und Erol werden für immer verbunden sein.“ Diese schönen Worte berühren Schumann und bestätigen sie in ihrer neuen Geschäftsidee: „Streiten bringt nichts. Der Gewinn einer Scheidung ist immer Frieden und ein glückliches Ende.“ (Teresa Winter)